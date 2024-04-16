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Pakistan'da şiddetli yağışlar ve yıldırım felaketi: 55 kişi yaşamını yitirdi

Pakistan'ı 3 gündür vuran şiddetli yağışlar ve yıldırım düşmesi, felakete yol açtı. Yetkililer, can kaybının 55'e yükseldiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 16.04.2024 00:16
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 00:16
Pakistan'da şiddetli yağışlar ve yıldırım felaketi: 55 kişi yaşamını yitirdi

Pakistan'ın güneybatısındaki Pencap, Belucistan ve Hayber Pantunhva eyaletlerini vuran şiddetli yağışlar ve yıldırım düşmesi, felakete yol açtı. Son üç gündür devam eden doğal afetin sonuçları dehşet verici: Yaşamını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi.

Afet kurumu yetkilileri, yaşamını kaybedenlerin çoğunun buğday hasadı sırasında yıldırım isabet eden çiftçiler olduğunu belirtti. Başbakan Şahbaz Şerif, etkilenen bölgelere acil yardım ulaştırılması talimatı verirken, yağışların neden olduğu sellerin evlerde ve altyapıda ciddi hasara yol açtığı bildirildi.

Pakistan, 2022'de yaşadığı büyük sellerde yaklaşık 2 bin kişinin hayatını kaybetmesiyle ve milyarlarca dolarlık hasarla karşı karşıya kalmıştı. Şimdi ise ülke, yeni bir doğal felaketin yarattığı acıyla sarsılıyor.

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