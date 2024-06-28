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Putin'den kritik açıklama! Orta ve kısa menzilli füze sistemlerini üretmeye başlamalıyız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin füze sistemlerini çeşitli bölgelere konuşlandırmasına karşılık olarak Rusya'nın da orta ve kısa menzilli füze sistemleri üretmeye başlaması gerektiğini belirtti. Detaylar haberimizde

Yayın Tarihi: 28.06.2024 21:31
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 21:31
Putin'den kritik açıklama! Orta ve kısa menzilli füze sistemlerini üretmeye başlamalıyız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği çevrim içi toplantıda, ABD'nin füze sistemlerini çeşitli bölgelere konuşlandırmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Putin, ABD'nin "bahane üreterek" orta ve kısa menzilli füze anlaşmasından çekildiğini ve bu füzeleri çeşitli bölgelere konuşlandırmaya başladığını belirterek, Rusya'nın da buna karşılık olarak füze sistemleri üretmeye başlaması gerektiğini vurguladı.

PUTİN'İN GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANTISI

Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle çevrim içi olarak gerçekleştirdiği toplantıda, ABD'nin orta ve kısa menzilli füze sistemlerini dünyanın çeşitli noktalarına konuşlandırdığını belirtti. Putin, “Bu saldırı sistemlerini üretmeye başlamamız ve sonrasında, gerekirse güvenliğimizi sağlamak için bunları nereye konuşlandıracağımıza karar vermemiz gerekiyor” dedi.

ABD’nin, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) 2019’da çekildiğine dikkat çeken Putin, ABD’nin bu anlaşmadan çekildikten sonra füze sistemlerini üretmeye başladığını ve bu sistemleri Avrupa'ya, Danimarka'ya ve Filipinler'e konuşlandırdığına dair bilgiler aldıklarını belirtti.

ABD'NİN FÜZE KONUŞLANDIRMALARI VE RUSYA'NIN TEPKİSİ

Putin, ABD'nin bu füze sistemlerini üretmekle kalmayıp, bunları tatbikat için Avrupa'ya, Danimarka'ya getirdiğini ve yakın zamanda Filipinler'de olduklarının açıklandığını ifade etti. Bu durumun, Rusya'nın güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayan Putin, “Görünen o ki bu saldırı sistemlerini üretmeye başlamamız ve sonrasında, fiili duruma göre, gerekirse güvenliğimizi sağlamak için bunları nereye konuşlandıracağımıza karar vermemiz gerekiyor” diye konuştu.

Rusya'nın, ABD’nin füze konuşlandırmalarına karşılık olarak atması gereken adımların belirlenmesi gerektiğini ifade eden Putin, bu süreçte Rusya'nın güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacaklarını belirtti.

ORTA VE KISA MENZİLLİ FÜZE ANLAŞMASI (INF) VE ÇEKİLME SÜRECİ

ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile 1987'de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) 2019 yılında çekilmişti. Bu anlaşma, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu. Anlaşmanın yürürlükten kalkması, küresel güvenlik dengelerini etkileyen önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından füze sistemlerini üretmeye başlaması ve bunları çeşitli bölgelere konuşlandırması, Rusya tarafından büyük bir tehdit olarak görülüyor. Putin, bu tehditlere karşılık olarak Rusya'nın da benzer adımlar atması gerektiğini belirterek, “ABD’nin bu füze sistemlerini dünyanın belirli bir bölgesine konuşlandırıncaya kadar üretmeyeceğimizi duyurmuştuk. Ancak şimdi görüyoruz ki bu sistemler çeşitli bölgelere konuşlandırılıyor. Bu nedenle, biz de kendi güvenliğimizi sağlamak için gerekli adımları atmalıyız” dedi.

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