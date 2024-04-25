Putin: Rusya'nın enflasyonla mücadeledeki başarısı Türkiye'ye örnek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Merkez Bankası'nın başarılı faiz politikalarıyla Türkiye'deki gibi enflasyon sorunlarının önüne geçtiklerini belirtti. Moskova'da düzenlenen Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği Kongresi'nde konuşan Putin, Türkiye'deki ekonomik krizin tekrarlanmaması için Merkez Bankası'nın faiz oranlarını dikkatle yönettiğini vurguladı. Putin, bu politikanın enflasyonla mücadelede etkili olduğunu ifade etti.



Rus lider, enflasyon risklerinin devam ettiğini ancak Merkez Bankası'nın ekonomiyi desteklemek ve enflasyonla başa çıkmak arasında denge kurduğunu belirtti. "Merkez Bankası'nın proaktif tutumu sayesinde, komşu ülkelerde görülen çift haneli enflasyon sorunlarından kaçınmayı başardık" dedi ve Türkiye'nin faiz oranlarını düşürmesinin beklenen etkiyi göstermediği bir örnek olarak sundu.

"Türkiye Deneyimi Bir Uyarı Niteliğinde"

Putin, Türkiye'nin faiz indirim politikasının aksine, Rusya'nın faiz oranlarını yükselterek enflasyonla mücadelede daha etkili bir yol izlediğini dile getirdi. "Faiz oranlarını yüksek tutarak, enflasyonun daha da kötüleşmesini önledik. Türkiye'nin yaşadığı ekonomik zorluklar bizim için bir ders niteliğinde" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın Faiz Karşıtı Tutumu ve Türkiye'nin Deneyimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılındaki faiz karşıtı tutumunun ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yüksek enflasyona rağmen faiz indirimine gitmesi, sonrasında enflasyonun artmasıyla sonuçlanmıştı. Putin, Türkiye'nin yaşadığı deneyimin diğer ülkeler için bir uyarı niteliğinde olduğunu belirtti.