Rachel Reeves emeklilik sektörünün gözden geçirileceğini duyurdu

Rachel Reeves, kamu sektörü çalışanları için enflasyonu aşan maaş artışlarına işaret ederek , endüstriyel eylemin "uzlaşmama" maliyetine dikkat çekti.

Maliye Bakanı, bağımsız maaş inceleme kuruluşlarının öğretmenler ve yaklaşık 1,3 milyon NHS personeli için yüzde 5,5'lik bir zam önerdiğine dair haberlerin ardından, " insanların karar için uzun süre beklemek zorunda kalmayacağına " söz verdi .

BBC'nin Pazar With Laura Kuenssberg programına verdiği demeçte, " Anlaşmaya varmamanın bir bedeli var , daha fazla grev yapmanın bir bedeli var ve işe alım konusunda karşılaştığımız zorluklar açısından bir bedeli var" dedi .

Rachel Reeves, öğretmenler ve NHS personeli için enflasyonun üzerinde maaş artışına işaret etti

Bayan Reeves şunları ekledi: " Bunu uygun bir şekilde yapacağız ve toplamların tutarlı olduğundan emin olacağız."



Ve Temmuz ayı sonuna kadar, Hazine'nin kamu maliyesinin durumuyla ilgili incelemesinin yayınlanmasıyla birlikte bir duyuru yapılacağını söyledi. Okulların ve hastanelerin, mevcut bütçelerinden, mevcut enflasyon oranının iki katından fazla olan %5,5'lik bir ücret artışını finanse etmeleri pek olası değil.

Etkili Mali Araştırmalar Enstitüsü'nün direktörü Paul Johnson, ücret artışlarının en azından okullar ve NHS için ekstra 3 milyar sterline mal olabileceğini öne sürdü.

BBC'ye yaptığı açıklamada, "Maliyet açısından okullar için bütçelenen belirli bir rakam yok, muhtemelen yüzde 1 veya 2'dir, kesinlikle yüzde 5,5 gibi bir şey değil, bu nedenle okulların maliyetlerine şu anda beklediklerinden en az 1 milyar sterlin daha ekleyeceğiz." dedi.

"Ve eğer NHS için öneriler benzerse, ki öyle görünüyor, NHS genelinde bu sayı en az iki katına çıkacak."

Reeves, Muhafazakar Parti hükümetini maaşlar konusunda zor kararlar almaktan "kaçmakla" suçladı ve seçim öncesinde önerilerin eski eğitim bakanı Gillian Keegan'ın masasında olduğunu sözlerine ekledi.

Şansölye, "Bu konuda hiçbir şey yapmadı. Bunu yayınlamadı, buna nasıl yanıt vereceğini söylemedi" dedi.

Öğretmenler, %5,5'lik tavsiyeye uyulmaması halinde grev tehdidinde bulundu

"Seçim çağrısı yaptılar, zor kararlar almadılar, onlardan kaçtılar ve şimdi bunu düzeltmek ve parçaları bir araya getirmek bize düşüyor." diye ekledi.



Ancak gölge maliye bakanı Jeremy Hunt, kamu sektöründeki maaşlar konusunda zorlu tercihlerden kaçındığı iddialarını reddetti.

BBC'nin Pazar With Laura Kuenssberg programına konuşan Trump, "Yıllar boyunca birçok kez benimle röportaj yaptınız ve beni birçok şey için eleştirebilirsiniz, ancak zor ve güç kararlar almamamın insanların bana yönelteceği bir şey olduğunu sanmıyorum." dedi.

Beklenenden yüksek bir ücret artışı, Rachel Reeves'in seçim kampanyası sırasında borçlanmayı kontrol altına alma ve bir dizi vergi zammını reddetme vaadinin ardından sonbaharda açıklanması beklenen ilk bütçesi için önemli bir zorluk oluşturabilir.

Ancak bu ay yayınlanması beklenen ücret inceleme kurullarının önerilerine uyulmaması, altı milyon kamu sektörü çalışanını temsil eden sendikalarla çatışmaya yol açacaktır.

Ulusal Eğitim Sendikası Genel Sekreteri Daniel Kebede, ücret inceleme kurullarının önerilerinin dikkate alınmamasının greve yol açabileceği uyarısında bulundu.

Yeni Eğitim Bakanı Bridget Phillipson'ın öğretmenlik mesleğiyle ilişkileri iyileştirmek için "gerçekten çok çalıştığını" belirterek, "Hazine'nin daha sonra müdahale edip %5,5'lik bir maaş ödülünü uygulamaması oldukça sorunlu olacaktır" dedi.

"Kesinlikle grevden kaçınmak isteriz, ancak Hazine'nin böyle bir müdahalede bulunması durumunda bu neredeyse kaçınılmaz görünüyor."

Programda konuşan Reeves, hükümetin nakit akış planlarını serbest bırakarak büyümeyi teşvik etmek amacıyla emeklilik planlarını gözden geçireceğini söyledi.

"Emeklilik için her ay bir miktar para biriktirip fedakarlık yapan insanlar, bugün bu birikimlerinden elde ettikleri getiriden daha iyisini hak ediyorlar," diyen Trump, hükümetin yatırımları serbest bırakmak için "acil" bir çaba içinde olduğunu sözlerine ekledi.