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Rus istihbarat servisi Moskava saldırısının arkasındaki ülkeleri açıkladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Moskova'daki "Crocus City Hall" konser salonuna düzenlenen terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın olduğunu öne sürdü

Yayın Tarihi: 27.03.2024 00:07
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 00:07
Rus istihbarat servisi Moskava saldırısının arkasındaki ülkeleri açıkladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen terör saldırısıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bortnikov, saldırının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın bulunduğunu öne sürdü.

FSB Direktörü Bortnikov, Rusya Başsavcılığının genişletilmiş toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, terör saldırısının arkasında bu ülkelerin olduğunu düşündüklerini belirtti. Bortnikov, bu iddiayı desteklemek için ellerinde bazı kanıtlar bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, saldırganların Ukrayna topraklarına gitmeyi planladığını ve bu kişilerin Ukrayna'da kahraman gibi karşılanmak istendiğini aktardı.

saldırı

Rusya'nın terör saldırısına karşı gereken önlemleri alacağını vurgulayan Bortnikov, saldırıyla ilgili herkesin bulunup cezalandırılacağını söyledi. Ayrıca, ülkedeki terör tehdidinin devam ettiğine dikkat çekti ve Ukrayna'nın terör saldırılarını önlemeye devam edildiğini belirtti.

Bu açıklamaların ardından İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Rusya'nın iddialarını reddetti ve saldırının tek sorumlusunun DEAŞ olduğunu açıkça ortaya koyan ABD'nin açıklamalarını desteklediklerini belirtti.

Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen terör saldırısında 139 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise saldırıyı düzenleyen 11 kişinin yakalandığını açıklamıştı.

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