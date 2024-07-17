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Rus şirketinden F-15 veya F-16 savaş uçakları için para ödülü duyurusu!

Rusya'da faaliyet gösteren bir şirket, Ukrayna'da düşürülecek ilk F-15 veya F-16 savaş uçakları için büyük bir para ödülü vereceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.07.2024 17:36
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 17:36
Rus şirketinden F-15 veya F-16 savaş uçakları için para ödülü duyurusu!

Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalar devam ederken, Rus Fores şirketi dikkat çekici bir teşvik duyurusunda bulundu.Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu ödül 170 bin dolar olarak belirlendi. Daha önce de benzer teşvikler sunan bu şirketin bu hamlesi, dikkatleri üzerine çekti.

Bu açıklama, özellikle ABD'nin Ukrayna'ya F-16 tedarik etmeye çalıştığını duyurmasının hemen ardından geldi. Böylelikle, bu ödül, savaşın gidişatında daha fazla etkili olma arzusunu gösteriyor.

Fores şirketinin bu teşviki, ilk kez gerçekleşmiyor. Daha önce de Ukrayna'daki çatışmalar sırasında bazı Leopard ve Abrams tanklarının imha edilmesi için para ödülleri sunmuştu. İlk tank için 56 bin dolar, ikinci tank için 22 bin dolar ve sonrakiler için 5 bin dolar gibi ödüller vaat edilmişti. Bu durum, şirketin savaş alanındaki etkisini artırma çabasını gözler önüne seriyor.

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