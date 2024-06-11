Rusya’da eğitim uçuşunda Su-34 savaş uçağı düştü! İki pilot hayatını kaybetti

Rusya'da Su-34 savaş uçağı düştü, pilotlar yaşamını yitirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu’na bağlı Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti’nde trajik bir olayın yaşandığını duyurdu. Planlı bir eğitim uçuşu sırasında, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait bir Su-34 savaş uçağı düştü. Maalesef, uçağın iki pilotu da bu olayda yaşamını yitirdi.



Bakanlık, uçağın düşüşünün teknik bir arıza sonucu olduğunu belirtti. Olayın ardından Savunma Bakanlığı’ndan bir heyetin olay yerine gittiği bildirildi. Bu tür olaylar, askeri ekipmanın güvenliği ve operasyonel hazırlığın önemini vurgulamaktadır.

Su-34, Rus yapımı bir çift pilotlu süpersonik avcı bombardıman uçağıdır. Bu uçaklar, nükleer silahlar da dahil olmak üzere yüksek hassasiyetli hava taarruzlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Su-34, gece veya gündüz, kara veya hava hedeflerine karşı çeşitli koşullarda kullanılabilir.