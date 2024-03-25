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Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'daki terör saldırısını değerlendirdi

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen terör saldırısı sonucunda yaşananlar, ülkenin gündemine oturdu. Putin, saldırıların arkasındaki nedenleri sorgularken, Bastrykin ise saldırıda ölen ve yaralananların sayısını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 23:28
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 23:28
Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'daki terör saldırısını değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da yaşanan terör saldırısının ardından düzenlediği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Saldırganların Ukrayna'ya gitmeye çalıştığını belirten Putin, saldırıların radikal islamcılar tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı. Ölenlerin sayısının 139'a yükseldiğini açıklayan Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrykin, saldırganların suçlarını itiraf ettiklerini söyledi.

Putin, Ukrayna'yı Hedef Gösterdi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'daki terör saldırılarını Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılarının bir parçası olarak değerlendirdi.

Ölenlerin Sayısı 139'a Çıktı

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrykin, teröristlerin konser salonuna 19.58'de geldiğini ve 20.11'de binayı terk ettiklerini belirtti. Saldırı sonucunda 139 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Bastrykin, 3 çocuğun da öldüğünü ve kimlik tespitlerinin devam ettiğini ifade etti. Ayrıca, 182 kişinin yaralandığını söyledi.

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