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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ile Ukrayna arasında barışın sağlanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduklarını ifade etti.

Yayın Tarihi: 20.03.2024 22:26
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 22:26
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ile Ukrayna arasında barışın sağlanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın inisiyatifi için minnettar olduklarını dile getirdi.

Zaharova, haftalık basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi konusundaki hazırlıklılığını değerlendirdi. Durumun çözümüne, barışa ve müzakere sürecine destek veren herkesi takdir ettiklerini belirtti. Bu tür tekliflerde bulunan ülkelerin sayısının az olmadığını vurguladı.

Zaharova, "Kolektif Batı'nın dünya geneline dayattığı şeyin farkında olan bir dünya, barışı ve barışçıl çözümleri daha aktif bir şekilde destekliyor." dedi. Bu tür tekliflerin gerçekçiliğine bakmaksızın herkese minnettar olduklarını ifade etti.

"Aynı şekilde Türk tarafının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inisiyatifi için de minnettarız" diyen Zaharova, Rusya'nın Türkiye'nin barışa katkı sağlamaya yönelik adımlarını takdir ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Ukrayna'da müzakere masasına geri dönmesine yardımcı olma konusundaki niyetini ifade etmişti.

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