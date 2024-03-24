Rusya, Moskava saldırısından sorumlu tuttuğu Ukrayna'ya hava saldırısı düzenledi

Rusya, Moskova'daki ölümcül terör saldırısının ardından Ukrayna'yı suçlayarak Kiev ve Lviv gibi önemli noktalara hava saldırıları gerçekleştirdi. Halk, siren sesleriyle sığınaklara yönelirken, turistik Lviv'in NATO sınırlarına yakınlığıyla bilinen bir hedef olduğu belirtildi.





Rusya'nın suçlamaları sonrasında askeri güçlerin gece yarısında operasyon başlattığı belirtildi. Kiev'e yönelik hava saldırıları sırasında çok sayıda insanın sığınaklara sığındığı ve hava savunma sistemlerinin devreye sokulduğu ifade edildi. Görgü tanıkları, gökyüzünde engellenen birçok füzenin olduğunu bildirdi.

NATO sınırına yakın Lviv'e yapılan saldırılar sonucunda, Polonya'nın askeri güçlerinin bölgedeki gelişmeler üzerine hızla teyakkuza geçtiği kaydedildi.

Moskova'daki Crocus City Hall'de gerçekleşen silahlı saldırıda 150 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi. Sosyal medya kaynaklarına göre, saldırganların konser salonunda keyfi ateş açtığı ve bir alışveriş merkezinde çıkan yangınının yanıcı maddelerle kundaklandığı tespit edildi.