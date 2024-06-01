Rusya Savunma Bakanlığı: “Enerji tesislerini vurduk”

Rusya ve Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya, Kiev’in saldırılarına cevap olarak, ülkede sanayi ve askeri alan hizmet veren enerji tesislerine saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Bakanlık açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Kiev rejiminin Rusya’daki enerji ve ulaşım tesislerine zarar vermesine karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri, havadan ve denizden fırlattığı yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla Ukrayna’nın askeri ve sanayi alanında enerji hizmeti sağlayan tesislere saldırı düzenlemiştir.”

Saldırı sonucunda Batı’dan gönderilmiş olan silahların saklanmış olduğu cephaneliklerin de zarar gördüğü belirtildi. Rusya, bu saldırı ile hedeflerinin tümünü vurmuş olduklarını dile getirdi.