Bist 100
10.400,48 0%
DOLAR
32,24 0,16%
EURO
34,96 -0,03%
ALTIN
2.396,72 -0,67%

Rusya Savunma Bakanlığı: “Enerji tesislerini vurduk”

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev tarafından gerçekleştirilen saldırılara karşılık olarak, Ukrayna’da askeri ve sanayi alanında hizmet veren enerji tesislerine saldırdıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 01.06.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 15:27
Rusya Savunma Bakanlığı: “Enerji tesislerini vurduk”

Rusya ve Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya, Kiev’in saldırılarına cevap olarak, ülkede sanayi ve askeri alan hizmet veren enerji tesislerine saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Bakanlık açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Kiev rejiminin Rusya’daki enerji ve ulaşım tesislerine zarar vermesine karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri, havadan ve denizden fırlattığı yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla Ukrayna’nın askeri ve sanayi alanında enerji hizmeti sağlayan tesislere saldırı düzenlemiştir.”

Saldırı sonucunda Batı’dan gönderilmiş olan silahların saklanmış olduğu cephaneliklerin de zarar gördüğü belirtildi. Rusya, bu saldırı ile hedeflerinin tümünü vurmuş olduklarını dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Lise mezunu olup komiser yardımcısı olabilirsiniz! Başvuru tarihi belli oldu

Bu seferde düşük KPSS puanı alanlar düşünüldü! Asla üzülmeyin başvuru yapmaya koşun

İş Bankası promosyonu kemerlerini gevşetti! Canlı yayında rekor açıklama

OGM personeli olacaklar belli oldu! Listede adınız var mı bakın

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mecliste yumruklar havada uçuştu: Muhalefet ve iktidar üyeleri birbirine girdi
2
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
3
BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın vefatı ülkeyi yasa boğdu
4
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
5
Moskova katliamı saldırganlarının itirafları sonrası emri veren kişinin ismi ortaya çıktı
6
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi
7
Forbes 2024 milyarderler listesi paylaşıldı! Listede tam 27 Türk bulunuyor

Lise mezunu olup yüksek maaşla çalışmaya başlayın! KPSS şartı aranmayacak

OGM personeli olacaklar belli oldu! Listede adınız var mı bakın

Bu seferde düşük KPSS puanı alanlar düşünüldü! Asla üzülmeyin başvuru yapmaya koşun

18-26 yaşa her ay 1.000 TL destek! 3 ay boyunca ödenecek

Lise mezunu olup komiser yardımcısı olabilirsiniz! Başvuru tarihi belli oldu

3-2-1 Geri sayım başladı! 3 Haziran'da emekli zammı ortaya çıkacak

Bayram öncesi dev müjde! Tüm ödemeler hesaplara aktarılıyor

İlkokul mezunu olan şipşak işe giriyor! Şartlar belli oldu

Şimdi taşıt alan Eylül’de ödemeye başlıyor! Araç alımında yaz tatili kampanyası başladı

İş Bankası promosyonu kemerlerini gevşetti! Canlı yayında rekor açıklama

Bakanlık onlarca alım yapacak! Lise mezunu olsanız yeter

KPSS şartı olmadan kamu personeli olabilirsiniz! Yüksek maaşla 57 personel alınacak