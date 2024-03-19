Saldırılar 165 gündür sürüyor! İsrail 14 bin Filistinli çocuğu öldürdü!

Gazze’deki hükümet, Medya Ofisinden önemli açıklamalarda bulundu. İsrail’in 165 gündür sürdürmüş olduğu saldırıların ağır bilançosunu açıklayan yetkililer, 14 bin çocuğun ve 9 bin 220 kadının bu saldırılar sonucu öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada İsrail saldırılarına maruz Filistinlilerin yüzde 72’sinin kadın ve çocuklardan oluştuğu da ifade edildi.

Yapılan açıklamalarda toplamda öldürülen insan sayısının 31 bini geçtiğini, yaralıların ise 73 binin üzerinde olduğu da belirtildi. Saldırılar nedeniyle oluşan enkazlar altında kalanların ve kayıp olan kişilerin sayısı ise 7 bin olarak verildi.

Açlık nedeniyle de ölümler yaşanıyor

Yetkililer yaptıkları açıklamada, İsrail’in Filistinlileri aç ve susuz bırakmasına da değindi. İsrail’in yardım girişlerini engellemesi nedeniyle 27 çocuk hayatını kaybetti. Bu sayının ilerleyen süreçte artmasından korkuluyor.