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Son 10 günde 843 Filistinli öldürüldü

İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor. 7 Ekim’den bu yana saldırılarına devam eden İsrail, 10 binlerce çocuk ve kadının ölmesine neden oldu. Son 10 günde ise 843 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 14:26
Son 10 günde 843 Filistinli öldürüldü

İsrail, Filistinlilere karşı saldırılarına devam ediyor. Son 10 günde 843 Filistinlinin öldürüldüğü saldırılarda, bugün WAFA çalışanı bir gazeteci de öldürüldü. Filistin resmi haber ajansı çalışanı Sahir Ekrem Reyyan ile birlikte, gazetecinin oğlu Enes de saldırılar esnasında yaşamını yitirdi. 7 Ekim’den bu yana toplam 136 gazeteci hayatını kaybetti.

“Filistinliler göçe zorlanıyor”

İsrail güçlerinin sivillere, evlere ve hastanelere yönelik saldırıları devam ediyor. Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanlığı, 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılar için “soykırımcı bir savaş ve Filistinliler Gazze dışına göç etmeye zorlanıyor” şeklinde açıklamada bulundu.

Uluslararası kamuoyunda, sivilleri koruma ve yardım sağlama meselesinde fikir birliğine varılmasına rağmen, İsrail’in bunu hiçe saydığı ve halka karşı soykırım suçu işlendiği de yetkililer tarafından ifade edildi. İsrail’in Filistin halkını Gazze dışına göçe zorlandığını belirten yetkililer, uluslararası devletlerin, barışı sağlama ve hukuki çözüm uygulama gibi konulardaki başarısızlığını ve isteksizliğini de eleştirdi.

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