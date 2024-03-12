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Son dakika: Başbakan istifa etti! İşte sebebi

Haiti'de çetelerin neden olduğu şiddet olayları ve yoğun protestoların ardından Başbakan Ariel Henry, görevinden istifa etti. Bu krizin ele alındığı CARICOM toplantısının ardından, geçici başkanlık konseyi kurulması ve geçici bir başbakan atanması konusunda mutabakata varıldı. CARICOM Dönem Başkanı Irfaan Ali, açıklamasında, "Başbakan Ariel Henry'nin istifasını kabul ettik." ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 12.03.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 10:43
Son dakika: Başbakan istifa etti! İşte sebebi

Haiti Başbakanı Ariel Henry, Çete Şiddeti ve Protestolar Sonrasında İstifa Etti

Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet olayları ve yoğun protestolarla sarsıldıktan sonra Başbakan Ariel Henry, ülkedeki güvenlik krizi nedeniyle istifa etti. Olağanüstü toplantı için Jamaika'nın başkenti Kingston'da bir araya gelen CARICOM üyesi 25 ülkenin devlet başkanları, Haiti'deki güvenlik krizini değerlendirdi.

CARICOM Toplantısının Ardından Henry'nin İstifası Kabul Edildi

CARICOM Dönem Başkanı Irfaan Ali, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Geçici olarak başkanlık konseyinin kurulması ve geçici bir başbakanın atanması konusunda mutabakata varılmasının ardından Başbakan Ariel Henry'nin istifasını kabul ettik." şeklinde konuştu.

Haiti'de yaşanan şiddet olaylarına dair yerel basında çıkan haberlere göre, çete mensupları ülkedeki güvenlik birimlerine baskınlar düzenlemişti. Bu çatışmaların ortasında Ariel Henry, 5 Mart'tan bu yana güvenlik gerekçesiyle Porto Riko'da bekleyişini sürdürüyordu. CARICOM toplantısının bir sonucu olarak Henry'nin istifa kararı, Haiti'nin içinde bulunduğu karmaşık durumu daha da derinleştirdi.

istifa

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