Sudan'da iç savaşın yarattığı gıda krizi nedeniyle her 5 kişiden 1'i kötü durumda

Sudan, iç savaşın ve siyasi çalkantıların derinleştirdiği büyük bir insani krizle karşı karşıya. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un açıklamalarına göre, ülkede her 5 kişiden 1'i acil durum seviyesinde gıda güvensizliği yaşıyor.



ACİL DURUM SEVİYESİNDE GIDA GÜVENSİZLİĞİ

Ghebreyesus, paylaşım platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Sudan'da devam eden iç savaşın neden olduğu gıda krizine dikkat çekti. Özellikle ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların, ülkedeki gıda güvensizliğini derinleştirdiğini vurguladı. Sudan'da yaklaşık 755 bin kişinin felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğunu belirten Ghebreyesus, toplamda ise 25,6 milyon kişinin akut seviyede açlıkla mücadele ettiğini ifade etti.

Sudan, uzun yıllardır siyasi istikrarsızlık ve iç çatışmaların gölgesinde kalan bir ülke. Özellikle Ömer el Beşir'in iktidarının devrilmesinin ardından başlayan siyasi karmaşa, halk arasında derin bir yoksulluk ve gıda güvensizliği sorununu beraberinde getirdi. Son bir yıldır devam eden ordunun hükümete karşı darbesi ve HDK ile yaşanan çatışmalar, ülkede insani krizin daha da derinleşmesine yol açtı.



BM VE ACİL DURUM ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler'e göre, Sudan dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık kriziyle karşı karşıya. Çatışmaların başlamasının ardından 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi evinden oldu ve 25 milyondan fazla insan insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor. BM ajansları, Sudan'daki durumu "eşi benzeri görülmemiş bir açlık felaketi" olarak nitelendiriyor.

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Gıda Programı (WFP) ve UNICEF'in ortak açıklamasına göre, Sudan'daki yeni gıda güvenliği projeksiyonları oldukça endişe verici. Ülkede yaşanan açlık felaketi, 2000'li yılların başındaki Darfur krizinden bu yana görülmemiş ölçekte bir yıkıcı etkiye sahip. Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) verilerine göre, Sudan'da 14 bölgede kıtlık riski bulunuyor ve 755 bin insan IPC 5. Aşamada yani "felaket/kıtlık" seviyesinde açlıkla mücadele ediyor.



DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN ÇAĞRI

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Sudan'daki bu dramatik tabloya dikkat çekerek uluslararası toplumdan acil yardım ve destek talep etti. Açıklamalarında, Sudan'daki gıda krizinin bir an önce durdurulması ve acil yardımların genişletilmesi gerektiğini vurguladı.