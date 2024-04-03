Tayvan’da son yılların en büyük depremi yaşandı

Tayvan’ın doğu kıyısında yer alan Hualien kenti açıklarında, 7.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. İlk gelen bilgilere göre, deprem nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Bölgede 700’den fazla ise yaralı bulunuyor. Kentte, bazı binaların yıkılmış olduğu ilgisi de verildi.

Şiddetli deprem sonrasında 6.4 büyüklüğünde kaydedilen ikinci bir deprem daha yaşandı. Bunun üzerine Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi, özellikle kuzey bölgeleri için tsunami uyarısında bulundu.

Öte yandan yetkililer, bu depremin 25 yıldır Tayvandaki en büyük deprem olduğunu belirtti.