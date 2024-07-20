Tel Aviv'de İHA saldırısı: Ölü ve yaralılar var!

Tel Aviv Belediye Başkanı Ron Huldai, saldırının ardından kentin "yüksek alarm durumuna" geçtiğini duyurdu. İsrail'in acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre, 50 yaşlarında bir adam, isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, ikisi evinde, ikisi de sokakta şarapnel ve patlamanın etkisiyle yaralanan dört kişiye müdahale etti.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Tel Aviv'deki patlamanın "bir hava unsuru" nedeniyle meydana geldiği ve uyarı sirenlerinin çalmadığı belirtildi. İsrail hava kuvvetleri, ülkenin hava sahasını korumak için devriyelerini sıkılaştırdı ve ordunun vatandaşlara yaptığı güvenlik uyarısında herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi.

Sosyal medyada, Tel Aviv'deki patlamanın sesinin duyulması ve yol açtığı panik anlarının görüntüleri paylaşıldı. Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında İsrail'e İHA ve füzelerle misilleme yaptıklarını açıklamış ve bu saldırıların görüntülerini paylaşmıştı.