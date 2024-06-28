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Texas'ta skandal! Evlat edindikleri 5 siyahi çocuğu köle olarak kullanmakla suçlanıyorlar...

ABD'nin Batı Virginia eyaletinde bir çift, evlat edindikleri beş siyahi çocuğu kötü koşullara maruz bırakmak ve "köle olarak" kullanmakla suçlanıyor.

Yayın Tarihi: 28.06.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 11:40
Texas'ta skandal! Evlat edindikleri 5 siyahi çocuğu köle olarak kullanmakla suçlanıyorlar...

Savcılar, Oregon'da yaşayan 62 yaşındaki Jeanne Whitefeather ve 63 yaşındaki Donald Lantz çiftini, evsiz ve savunmasız gençlere yönelik bir barınaktan aldıkları beş çocuğu ahırda kilit altında tutmak ve onları köle olarak kullanmakla suçluyor. İddialara göre çocukların yaşı 6 ile 16 arasında değişiyor.

İNSAN KAÇAKÇILIĞI VE ÇOCUK İHMALİ SUÇLAMALARI

Savcılık iddianamesinde çifte suçlama yer alıyor: insan kaçakçılığı, çocuk ihmali, kölelik ve zorla çalıştırma. İddianameye göre, çocuklar komşular tarafından çiftlik işlerinde çalışmaya zorlanmış ve evlerine giriş izni verilmemiş.

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ÇOCUKLARIN YAŞAM KOŞULLARI

West Virginia Metro News'e göre, Kanawha County Bölge Yargıcı Maryclaire Akers, iddianame hakkında yaptığı açıklamada, "Bu çocuklar, ırkları nedeniyle insan hakları ihlallerine maruz kaldılar ve temelde köle olarak kullanıldılar." dedi. Yetkililer, ekim ayında yapılan bir sosyal yardım kontrolü sırasında çocukları çiftin evindeki ahırda küçük bir odada kilitli halde bulduklarını belirttiler.

Kanawha County Şerif Departmanı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Çocukların ahırdan kendi başlarına çıkmak için hiçbir imkanı yoktu. Su akışı, banyo olanakları ve yeterli yiyecek bulunmuyordu." ifadelerine yer verdi. Gözaltı kararı çıkarılan Whitefeather ve Lantz çifti ise suçlamaları reddetti.

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