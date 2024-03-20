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Trump döneminin yetkilisi Peter Navarro, Kongre baskınıyla ilgili cezası için hapishaneye girdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Beyaz Saray'da görev yapan isimlerden Peter Navarro, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına ilişkin soruşturmada aldığı cezayı çekmek üzere cezaevine girdi.

Yayın Tarihi: 20.03.2024 21:04
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 21:04
Trump döneminin yetkilisi Peter Navarro, Kongre baskınıyla ilgili cezası için hapishaneye girdi

Trump döneminde Beyaz Saray'da danışmanlık yapmış olan Peter Navarro, Kongre baskını olayına ilişkin aldığı cezayı çekmek üzere hapishaneye girdi. Navarro, Miami'deki hapishaneye teslim olmadan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisine yöneltilen suçlamaları bir kez daha reddetti.

Navarro, Cezaevine Girdi: 

Trump döneminin Beyaz Saray yetkililerinden olan Peter Navarro, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına ilişkin soruşturmada alınan cezasını çekmek üzere Miami'deki bir hapishaneye teslim oldu. Navarro, cezaevindeki sürecinin başlangıcında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, suçlamaları reddetti ve masumiyetini vurguladı.

İlk Trump Yetkilisi: Kongre baskını olayıyla ilgili cezaevine giren ilk isim olan Navarro, Trump döneminin yetkililerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu durum, Trump yönetimindeki kişilerin olayla ilişkilendirilmesi ve yargılanmasıyla ilgili artan bir dikkati yansıtıyor.

Navarro'nun Duruşu: Navarro, hakkındaki suçlamaları reddetmekte kararlı bir duruş sergiliyor ve masumiyetini savunuyor. Hapishaneye girişi, Kongre baskını olayının yankıları hala sürerken, olaya karışan isimlerin hesap verebilirliğinin önemini vurguluyor

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