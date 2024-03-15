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Turistler Buckingham Sarayı'nda muhafızlarla dalga geçince polis tarafından uyarıldı

Buckingham Sarayı'nın önünde Amerikalı turistlerin Kraliyet Muhafızı olarak bilinen askerlerle dalga geçtikleri anlar tepki çekti

Yayın Tarihi: 15.03.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 12:11
Turistler Buckingham Sarayı'nda muhafızlarla dalga geçince polis tarafından uyarıldı

Buckingham Sarayı'nın önünde Amerikalı turistlerin Kraliyet Muhafızı olarak bilinen askerlerle dalga geçtikleri anlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. TikTok platformunda paylaşılan ve hızla viral olan videoda, turistlerin muhafızlara yönelik alaycı tavırları büyük tepki çekti.

asker

Videoda, sarayın önünde nöbet tutan askerlerle dalga geçen ve adlarını tahmin etmeye çalışan kadın turistlerin görüntüleri yer alıyor. Ancak bir polis memurunun olaya müdahale ettiği ve turistleri uyardığı anlar da kameraya yansıdı.

Polis memuru, turistlere dönerek muhafızların ülkelerine hizmet ettiğini ve işlerini ciddiye aldıklarını hatırlattı. Ayrıca, turistlerin eğlenceli vakit geçirmeye çalışırken muhafızların zorlu bir gününün olduğunu ve onların bu şekilde rahatsız edilmemesi gerektiğini vurguladı.

asker

Sosyal medya kullanıcıları ise turistlerin davranışlarını sert bir dille eleştirirken, polis memurunun kararlı ve doğru müdahalesini övdü.

asker

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