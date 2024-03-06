Ukrayna, 38 Rus İHA'sını düşürdüğünü duyurdu

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya Tarafından Fırlatılan 38 İHA'yı Başarıyla İmha Etti



Ukrayna, Rus saldırılarına karşı direnişini sürdürüyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri, dün gece Rusya tarafından fırlatılan 42 adet Şahed tipi saldırı İnsansız Hava Aracı'na karşı etkili bir savunma sergiledi. Rus kuvvetleri, Donetsk Bölgesi'nin işgal altındaki bölgelerinden beş S-300 uçaksavar güdümlü füzeyle saldırırken, Ukrayna'nın mobil ateş grupları ve uçaksavar füze birimleri, ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik saldırıyı püskürttü.



Ukrayna'nın Direnişi: 38 Rus İnsansız Hava Aracı Düşürüldü

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin başarılı mücadelesi, saldırı altındaki bölgelerin yanı sıra Kırım, Kursk Oblastı ve Rusya'nın güneyindeki Primorsko-Akhtarsk liman kentinden fırlatılan 38 İHA'nın imha edilmesiyle sonuçlandı. Rus saldırılarının etkisiyle Sumi, Odessa ve Hmelnitski şehirlerinde patlamalar yaşandı. Yönetim, saldırılara karşı tıbbi müdahalelerin yapıldığını belirtirken, detaylı bilgiler henüz paylaşılmadı.

Ukrayna'nın direnişi devam ederken, uluslararası camianın bu gelişmeleri yakından izlediği ve Ukrayna'ya destek mesajları verdiği belirtiliyor.