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Venezuela'da yapılacak olan başkanlık seçimi tarihi belli oldu

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), uzun süredir beklenen Başkanlık seçiminin 28 Temmuz tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu. 11 yıldır ülkede iktidarda olan Başkan Nicolas Maduro'nun yeniden aday olması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 06.03.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 18:13
Venezuela'da yapılacak olan başkanlık seçimi tarihi belli oldu

Venezuela'da Heyecan Dorukta: Başkanlık Seçiminin Tarihi Belli Oldu!

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) tarafından yapılan duyuru ile beklenen Başkanlık seçiminin tarihi belirlendi. 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek seçimde, 11 yıldır iktidarda olan Başkan Nicolas Maduro'nun yeniden aday olması bekleniyor.

BBC'nin aktardığı habere göre, rakip María Corina Machado'nun mali suiistimal iddiaları nedeniyle görevde kalması yasaklandı, ancak kendisi bu iddiaları reddediyor. Seçim tarihi belirlenirken, CNE Başkanı Elvis Amoroso, konsey üyelerinin yaklaşık 30 olası tarih arasından oybirliğiyle 28 Temmuz'u seçtiklerini ifade etti.

Adayların 25 Mart'a kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor. Geçtiğimiz yıl, hükümet ve muhalefet arasında 2024'te seçim yapılması ve uluslararası gözlemcilerin davet edilmesi konusunda anlaşma sağlanmıştı. Ancak Maduro'nun galip ilan edildiği 2018 seçimleri, geniş çapta özgür ve adil olmadığı gerekçesiyle reddedilmişti.

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