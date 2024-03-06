Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Konvoyu Çevresinde Patlama

Yunan Başbakanının Konvoyu Patlama Tehlikesi Geçirdi!

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Ukrayna'nın Odessa kentinde gerçekleşen patlamada sarsıcı bir olayın içinde yer aldı. Miçotakis'in heyeti, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Odessa'ya geldiğinde, Karadeniz kıyısında meydana gelen patlama konvoyun sadece 150 metre yakınında gerçekleşti.





Yunanistan Devlet Bakanı: Heyet Güvende!

Yunan yetkililer, olayın ardından durumu doğrulayarak, Yunan Başbakan Miçotakis'in heyetinin güvende olduğunu belirtti. Yunanistan Devlet Bakanı Stavros Papastavrou, Proto Thema gazetesine yaptığı açıklamada, heyetin iyi olduğunu vurguladı. Patlamanın sebebi olarak ise Rusya'nın Odessa'ya yönelik füze saldırısı gösterilse de, henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayın Detayları Net Değil: Hava Saldırısı Alarmı Verildi!

Patlamaya dair Ukrayna'dan henüz resmi bir açıklama gelmezken, Odessa'da hava saldırısı alarmının verildiği belirtildi. Olayın detayları netleşirken, bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor.