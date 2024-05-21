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Yunanistan tutuklu göçmenleri serbest bırakıyor: Batan tekneden kurtulmuşlardı

Geçtiğimiz yıl, Yunanistan’ın Mora Yarımadası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne batmış, 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası tekneden kurtulan ve tutuklanan 9 Mısırlı düzensiz göçmenin serbest bırakılması için karar verildi.

Yayın Tarihi: 21.05.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 15:34
Yunanistan tutuklu göçmenleri serbest bırakıyor: Batan tekneden kurtulmuşlardı

Düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne, Haziran 2023'te Mora açıklarında batmış ve 78 kişinin ölümüne neden olmuştu. Teknede yer olan 9 Mısırlı düzensiz göçmen ise tekneden sağ olarak kurtulmuştu. Kalamata Mahkemesi, göçmen teknesinden kurtulmuş olan ve tutuklanan 9 Mısırlı için bugünkü duruşmada serbest bırakılma kararı verdi.

Olayla ilgili olarak düzensiz göçmenleri savunan avukatlar, kazanın uluslararası sularda yaşanmasından dolayı Kalamata Mahkemesinin yetkili olmadığını ifade etmişti. Avukatlar tarafından yapılan itiraz, mahkeme tarafından kabul edildi.

İtirazın kabul edilmesinin ardından ise 9 Mısırlı düzensiz göçmen serbest bırakılması için işlemler başlatıldı.

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