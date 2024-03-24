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Zelenskiy: Putin, Moskova'daki terör saldırısını Ukrayna'ya bağlamaya çalışıyor

Ukrayna'nın lideri Volodimir Zelenskiy, Rusya lideri Vladimir Putin'in, Moskova'daki terör saldırısını Ukrayna'ya bağlamaya çalıştığını ifade etti.

Yayın Tarihi: 24.03.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 10:50
Zelenskiy: Putin, Moskova'daki terör saldırısını Ukrayna'ya bağlamaya çalışıyor

Ukrayna'nın devlet başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya lideri Putin'in, Moskova'da gerçekleşen terör saldırısını Ukrayna'ya bağlamaya çalıştığını söyledi. Zelenskiy, Rus yetkililerinin sürekli olarak Ukrayna'yı suçladığını belirterek, "Ruslar her zaman aynı taktikleri kullanıyorlar" dedi.

Putin ve Rus Yetkilileri Ukrayna'yı Suçluyor

Zelenskiy'in sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Putin'in, Moskova'daki terör saldırısını gerçekleştiren kişilerin Ukrayna'ya kaçtığı yönündeki açıklamalarını değerlendirdiği görüldü. Zelenskiy, Rusya'nın sürekli olarak Ukrayna'yı suçladığını ve benzer taktikleri daha önce de kullandığını ifade etti.

Ukrayna'yı Terör Eylemleriyle Suçladı

Zelenskiy, konuşmasında Rus ordusunu Ukrayna ve Ukrayna'da yaşayan halka yönelik terör eylemleri düzenlemekle suçladı. Putin'in Rus vatandaşlarıyla ilgilenmek yerine Ukrayna'yı suçlamayı tercih ettiğini belirten Zelenskiy, Rus halkının Putin'e hesap sormadığı sürece bu durumun devam edeceğini ifade etti.

Rusya ve Ukrayna Arasındaki Gerilim Artıyor

Ukrayna liderinin açıklamaları, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde geldi. Moskova'daki terör saldırısı, iki ülke arasındaki ilişkilerde daha da gerilime neden oldu. Her iki ülke de karşılıklı suçlamalarla birbirini sorumlu tutuyor.

Ukrayna Halkı Saldırıya Tepki Gösterdi

Zelenskiy'in açıklamaları, Ukrayna halkı tarafından olumlu bir şekilde karşılandı. Halk, Rusya'nın Ukrayna'yı suçlamasına ve terör eylemleri düzenlemesine tepki gösterdi. Ukrayna'daki vatandaşlar, ülkelerinin güvenliğini sağlamak için birlik içinde olma çağrısı yaptı.

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