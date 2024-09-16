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2024-2025 Eğitim Yılı Ara Tatil ve Yarıyıl Tatili Tarihleri Belli Oldu

2024-2025 eğitim öğretim yılı tatil takvimi belli oldu. İlk ara tatil Kasım ayında yapılacak. 15 tatil ve ikinci ara tatil tarihleri de açıklandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 12:44
2024-2025 Eğitim Yılı Ara Tatil ve Yarıyıl Tatili Tarihleri Belli Oldu

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, 2024-2025 eğitim yılı ara tatil ve yarıyıl tatili tarihlerini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, bu yılın ilk ara tatili Kasım ayında gerçekleşecek. Öğrencilerin heyecanla beklediği 15 tatil ise Ocak ayında başlayacak. Ayrıca ikinci ara tatil ve yaz tatili tarihleri de MEB’in resmi takviminde yer alıyor.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim ve öğretim döneminin ilk ara tatili, Kasım ayında gerçekleşecek. Bu ara tatil, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin kısa bir mola vererek dinlenmeleri için önemli bir fırsat sunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, ilk ara tatil 11 Kasım 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 15 Kasım 2024 Cuma günü sona erecek. Bu dönemde öğrenciler, hafta sonu tatilleriyle birlikte 9 gün boyunca dinlenme fırsatı bulacaklar. Ara tatil sonrası dersler, 18 Kasım 2024 Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

15 TATİL (YARIYIL TATİLİ) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğrenciler ve veliler, birinci dönemin sonunda yapılacak yarıyıl tatili (15 tatil) için de şimdiden planlar yapmaya başladı. 15 tatil, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Bu dönemde de öğrenciler hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 16 günlük bir dinlenme süresine sahip olacaklar. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem dersleri, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

İkinci dönemin başlamasıyla birlikte öğrenciler, bir sonraki ara tatili sabırsızlıkla bekleyecekler. MEB'in açıkladığı takvime göre, ikinci ara tatil 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Bu tarihler arasında öğrenciler yine hafta sonu tatilleriyle birlikte 9 günlük bir tatil yapacaklar.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılı, toplamda iki ara tatil ve bir yarıyıl tatiliyle bölünecek. Ancak öğrencilerin en çok beklediği tatil olan yaz tatili, dönem sonu sınavlarının ardından başlayacak. Yaz tatili, 20 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak. Bu tarihten itibaren öğrenciler yaklaşık 2,5 aylık uzun bir tatil sürecine girecekler.

MEB TATİL TAKVİMİ: PLANLARINIZI ERKEN YAPIN

Milli Eğitim Bakanlığı'nın tatil takvimi, özellikle öğrenciler ve veliler için büyük önem taşıyor. Hem dinlenme fırsatı sunan hem de sosyal aktiviteler ve seyahat planları için zaman tanıyan bu tatiller, eğitim sürecini de olumlu etkiliyor. Veliler, tatil tarihlerini erkenden öğrenerek çocukları için uygun programlar hazırlayabilirler.

2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca yapılacak tatillerin planlanması, öğrencilerin akademik başarılarına da olumlu katkı sağlayabilir. Düzenli molalar, öğrencilerin derslere daha motive bir şekilde geri dönmesine yardımcı olurken, eğitimciler de tatil dönemlerini verimli bir şekilde değerlendirerek ders planlarını gözden geçirebilirler.

ARA TATİLLERİN ÖNEMİ

Son yıllarda MEB tarafından uygulanan ara tatiller, öğrencilerin ve öğretmenlerin yıl içerisinde dinlenmeleri için önemli bir fırsat olarak görülüyor. Uzun eğitim dönemleri boyunca verilen bu kısa molalar, öğrencilere hem fiziksel hem de zihinsel bir yenilenme şansı sunuyor. Aynı zamanda, ara tatiller sayesinde öğrenciler derslere daha motive bir şekilde dönerken, öğretmenler de bu dönemde mesleki gelişimlerini artırmak adına çeşitli seminerlere katılabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılında toplamda iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili yapılacak.

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