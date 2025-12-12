Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Faruk Yiğit Atandı
Resmi Gazete kararıyla atama
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBU) Rektörlüğüne Roketsan A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Faruk Yiğit atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’de üniversitelere yeni rektör atamaları yapıldığı bildirildi.
Bu atama ile görev süresi dolan Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı yerine Prof. Dr. Faruk Yiğit göreve getirildi.
ROKETSAN A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ PROF. DR. FARUK YİĞİT