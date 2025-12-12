DOLAR
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Faruk Yiğit Atandı

Resmi Gazete kararıyla Roketsan Genel Müdürü Prof. Dr. Faruk Yiğit, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi rektörlüğüne atandı; Prof. Dr. Mustafa Alişarlı'nın yerine getirildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 10:43
Resmi Gazete kararıyla atama

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBU) Rektörlüğüne Roketsan A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Faruk Yiğit atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’de üniversitelere yeni rektör atamaları yapıldığı bildirildi.

Bu atama ile görev süresi dolan Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı yerine Prof. Dr. Faruk Yiğit göreve getirildi.

