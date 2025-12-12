Dicle Kaymakamı Mustafa Atış Şükrü Ayna Özel Eğitim Okulu'nu Ziyaret Edip Özel Gereksinimli Öğrencilerle Buluştu

Dicle Kaymakamı Mustafa Atış Şükrü Ayna Özel Eğitim Okulu'nu Ziyaret Etti

Diyarbakır’ın Dicle İlçe Kaymakamı Mustafa Atış, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sabır ile birlikte Şükrü Ayna Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret ederek özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaret ve Etkinlikler

Kaymakam Mustafa Atış, okulda düzenlenen etkinlik alanlarını gezerek öğrencilerle birebir sohbet etti ve onlarla yakından ilgilendi. Ziyaret sırasında öğrencilerle keyifli anlar yaşandı; Atış, okul idaresinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakamın Mesajı

"Devletimiz her alanda vatandaşın yanındadır. Özel eğitimde de öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmesi bizim için çok önemli. Özel gereksinimli öğrencilerimizin hayatını kolaylaştırmak da, bizim temel görevlerimizdendir. Engelsiz eğitim ve yaşam için çalışmaya devam edeceğiz" diyen Kaymakam Atış, ilçede özel eğitim alanında elde edilen ilerlemeye dikkat çekti.

Ziyaret, Dicle ilçesinde özel eğitim hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik kararlılığın ve kurumlar arası işbirliğinin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

DİYARBAKIR'IN DİCLE İLÇE KAYMAKAMI MUSTAFA ATIŞ, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MUSTAFA SABIR İLE BİRLİKTE ŞÜKRÜ AYNA ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU’NU ZİYARET EDEREK ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.