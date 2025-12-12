DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,15 0,03%
ALTIN
5.889,42 -0,64%
BITCOIN
3.939.895,67 -0,81%

Didim MYO'da Yurtdışı Eğitim ve Kariyer Fırsatları Semineri

ADÜ Didim MYO'da düzenlenen seminerde öğrencilere yurt dışı eğitim, kariyer ve uluslararası iş imkânları hakkında kapsamlı bilgi verildi; soru-cevap yapıldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 10:45
Didim MYO'da Yurtdışı Eğitim ve Kariyer Fırsatları Semineri

Didim MYO'da Yurtdışı Eğitim ve Kariyer Fırsatları Semineri

ADÜ Didim Meslek Yüksekokulu'nda bilgilendirme toplantısı

Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilere yönelik bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Seminer, ADÜ Didim MYO Konferans salonu'nda yapıldı. Programa Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi M. Nimet Çavuş da katıldı.

Etkinlikte kurumun eğitim danışmanları Burhan Pınarbaşı ve Ayşe Genç konuşmacı olarak yer aldı. Sunumlarda öğrencilere yurt dışı eğitim imkânları, kariyer fırsatları ve uluslararası iş imkânları hakkında detaylı bilgi verildi.

Sunumun ardından öğrencilerin merak ettikleri konuların ele alındığı bir soru cevap bölümü gerçekleştirildi.

Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi M. Nimet Çavuş, seminer ve ziyaretlerinden dolayı kurum temsilcilerine teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.

DİDİM MYO’LU ÖĞRENCİLERE YURTDIŞI VE KARİYER FIRSATLARI EĞİTİMİ VERİLDİ

DİDİM MYO’LU ÖĞRENCİLERE YURTDIŞI VE KARİYER FIRSATLARI EĞİTİMİ VERİLDİ

DİDİM MYO’LU ÖĞRENCİLERE YURTDIŞI VE KARİYER FIRSATLARI EĞİTİMİ VERİLDİ

İLGİLİ HABERLER

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gebze'de "Cevher Çocuk" Projesi Başlıyor: Üniversite Destekli Yetenek Tarama
2
Bayburt'ta İnsan Hakları Günü: Filistin ve Doğu Türkistan Vurgusu
3
Hakkarili Öğrenciler Ankara Gezisinden Döndü — Vali Ali Çelik Ödülü
4
Didim MYO'da Yurtdışı Eğitim ve Kariyer Fırsatları Semineri
5
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Faruk Yiğit Atandı
6
Dicle Kaymakamı Mustafa Atış Şükrü Ayna Özel Eğitim Okulu'nu Ziyaret Edip Özel Gereksinimli Öğrencilerle Buluştu
7
Ayvalık Meslek Yüksekokulu ile AYAL arasında eğitim iş birliği protokolü

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda