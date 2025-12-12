Didim MYO'da Yurtdışı Eğitim ve Kariyer Fırsatları Semineri

ADÜ Didim Meslek Yüksekokulu'nda bilgilendirme toplantısı

Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilere yönelik bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Seminer, ADÜ Didim MYO Konferans salonu'nda yapıldı. Programa Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi M. Nimet Çavuş da katıldı.

Etkinlikte kurumun eğitim danışmanları Burhan Pınarbaşı ve Ayşe Genç konuşmacı olarak yer aldı. Sunumlarda öğrencilere yurt dışı eğitim imkânları, kariyer fırsatları ve uluslararası iş imkânları hakkında detaylı bilgi verildi.

Sunumun ardından öğrencilerin merak ettikleri konuların ele alındığı bir soru cevap bölümü gerçekleştirildi.

Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi M. Nimet Çavuş, seminer ve ziyaretlerinden dolayı kurum temsilcilerine teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.

