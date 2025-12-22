Buldanlı Öğrencilere Vergi Bilinci Eğitimi

Denizli Defterdarlığı Buldan Vergi Dairesi Müdürlüğü okullarda farkındalık oluşturuyor

Vergi bilincini artırmak amacıyla düzenlenen eğitim programı, Denizli Defterdarlığı Buldan Vergi Dairesi Müdürlüğü personeli tarafından Buldan Güngör Cerit Cumhuriyet İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında, öğrencilerin yaş ve seviyelerine uygun olarak oyunlar oynatıldı, sunumlar yapıldı ve animasyon filmler izletildi. Uygulamalı ve görsel etkinliklerle vergi kavramı öğrencilerin anlayacağı bir dille aktarıldı ve bireysel farkındalıkların artırılması hedeflendi.

Programda, toplanan vergilerin eğitim, sağlık, güvenlik ve ulaşım gibi kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğinde hayati bir rol oynadığı vurgulandı. Eğitimin amaçlarından biri de verginin toplum hayatındaki gerekliliğini genç yaşta benimsetmekti.

Etkinlik süresince salonda yer alan ve öğrencilerden ilgi gören "Sen de Vergi Kahramanı Ol" ana fikirli afiş dikkat çekti. Ayrıca, vergi bilincinin toplum genelinde yaygınlaştırılması amacıyla ortaokul ve liselerde de benzer eğitim faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

VERGİ BİLİNCİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA DÜZENLENEN VERGİ BİLİNCİ EĞİTİM PROGRAMI, DENİZLİ DEFTERDARLIĞI BULDAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ TARAFINDAN BULDAN GÜNGÖR CERİT CUMHURİYET İLKOKULU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.