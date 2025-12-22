DOLAR
Buldanlı Öğrencilere Vergi Bilinci Eğitimi

Denizli Defterdarlığı Buldan Vergi Dairesi, Buldan Güngör Cerit Cumhuriyet İlkokulu'nda vergi bilinci eğitimi düzenleyerek öğrencilere oyun, sunum ve animasyonlarla verginin önemini anlattı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 15:09
Denizli Defterdarlığı Buldan Vergi Dairesi Müdürlüğü okullarda farkındalık oluşturuyor

Vergi bilincini artırmak amacıyla düzenlenen eğitim programı, Denizli Defterdarlığı Buldan Vergi Dairesi Müdürlüğü personeli tarafından Buldan Güngör Cerit Cumhuriyet İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında, öğrencilerin yaş ve seviyelerine uygun olarak oyunlar oynatıldı, sunumlar yapıldı ve animasyon filmler izletildi. Uygulamalı ve görsel etkinliklerle vergi kavramı öğrencilerin anlayacağı bir dille aktarıldı ve bireysel farkındalıkların artırılması hedeflendi.

Programda, toplanan vergilerin eğitim, sağlık, güvenlik ve ulaşım gibi kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğinde hayati bir rol oynadığı vurgulandı. Eğitimin amaçlarından biri de verginin toplum hayatındaki gerekliliğini genç yaşta benimsetmekti.

Etkinlik süresince salonda yer alan ve öğrencilerden ilgi gören "Sen de Vergi Kahramanı Ol" ana fikirli afiş dikkat çekti. Ayrıca, vergi bilincinin toplum genelinde yaygınlaştırılması amacıyla ortaokul ve liselerde de benzer eğitim faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

