Eskişehir'de Okul Kütüphaneleri Uygulama Kılavuzu Değerlendirme Toplantısı

Kütüphaneler öğrenme ve okuma kültürünün merkezine konuldu

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan ’Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği Uygulama Kılavuzu’ kapsamında, Eskişehir'de kütüphanelerin işleyişini yerinde görmek ve iyi uygulamaları değerlendirmek amacıyla bir toplantı düzenlendi.

Toplantı, Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek İlkokulunda gerçekleştirildi. Etkinlikte okullardaki kütüphane faaliyetleri değerlendirilirken, öğrenci yazılarının yayımlanacağı dergi, dergicik ve e-dergilerin hazırlanmasına yönelik çalışmalar da masaya yatırıldı.

Okul kütüphanelerinin yalnızca bilgiye erişim noktaları değil, aynı zamanda akademik başarıya, okuma kültürüne ve öğrenme ortamlarına katkı sağlayan dinamik alanlar olduğu vurgulandı.

Programa; Öğretmenevleri ve Okul Kütüphaneleri Daire Başkanı Abdullah Nehir, MEB Bakan Danışmanı Erol Erdoğan, İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın, öğretmenler ile kütüphanecilik kulübü öğrencileri katıldı.

