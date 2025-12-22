DOLAR
42,8 -0,02%
EURO
50,29 -0,25%
ALTIN
6.069,25 -1,62%
BITCOIN
3.849.646,57 -1,91%

GİBTÜ'de Yoğun Bakım Mühendisliği Çalıştayı: Sağlık ve Mühendislik El Ele

GİBTÜ ev sahipliğinde gerçekleşen 'Yoğun Bakım Mühendisliği Çalıştayı' sağlık ve mühendisliği buluşturarak yoğun bakım teknolojileri, yapay zekâ ve yerli çözümleri tartıştı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 14:40
GİBTÜ'de Yoğun Bakım Mühendisliği Çalıştayı: Sağlık ve Mühendislik El Ele

GİBTÜ'de "Yoğun Bakım Mühendisliği Çalıştayı"

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) tarafından düzenlenen "Yoğun Bakım Mühendisliği Çalıştayı", sağlık bilimleri ile mühendisliği aynı platformda buluşturarak yoğun bakım hizmetlerine yönelik çok disiplinli bir tartışma ortamı sundu. Etkinlik, teknolojik altyapı, cihaz güvenliği ve klinik karar destek mekanizmalarına odaklandı.

Açılış ve hedefler

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, yoğun bakım hizmetlerinin yalnızca tıbbi bilgiyle değil, güçlü bir mühendislik altyapısı ve teknolojik tasarım anlayışıyla desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Demir, "Yoğun bakım üniteleri, sağlık hizmetlerinin en kritik ve en hassas alanlarından biridir. Bu alanlarda kullanılan teknolojilerin güvenilir, sürdürülebilir ve hasta güvenliğini önceleyen bir anlayışla geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Çalıştayın odak konuları

Etkinlikte, yoğun bakım ünitelerinde kullanılan ileri teknolojik sistemler ve cihaz güvenliği; ölçüm doğruluğu, alarm ve güvenlik mekanizmaları ile klinik karar destek sistemleri kapsamlı şekilde ele alındı. Hem teorik sunumlar hem de uygulamaya dönük değerlendirmelerle, teknolojik altyapının klinik süreçlerle entegrasyonuna dikkat çekildi.

Öne çıkan başlıklar arasında extrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO), sürekli renal replasman tedavileri (CRRT), ileri hemodinamik monitörizasyon, sitokin adsorpsiyon sistemleri ve kan gazı analizleri yer aldı. Sunumlarda, yoğun bakım teknolojilerinin tasarım, sürdürülebilirlik, veri doğruluğu ve uzun vadeli kullanım güvenliği açısından değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Katılımcılar ve moderatörler

GİBTÜ Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayın moderatörlüğünü Doç. Dr. İpek Atik ve Doç. Dr. Gülseren Elay üstlendi. Etkinliğe Gaziantep, İnönü ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversiteleri başta olmak üzere çeşitli üniversitelerden akademisyenler ile şehir hastanelerinde görev yapan yoğun bakım uzmanları ve mühendisler katıldı.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler

Sunum ve tartışmalarda, yapay zekâ ve makine öğrenmesi tabanlı sistemlerin yoğun bakım ünitelerinde klinik karar süreçlerine katkı sağlayacağı, erken uyarı sistemleri ve veri temelli analizlerle hasta güvenliğinin artırılabileceği belirtildi. Çalıştay; akademi, sağlık sektörü ve sanayi arasında yeni akademik çalışmalar, teknolojik Ar-Ge projeleri ve sektörel iş birlikleri için yol gösterici bir platform olma niteliği taşıdı.

Prof. Dr. Şehmus Demir ayrıca, yerli ve milli yoğun bakım teknolojilerinin geliştirilmesinin sağlık sisteminin sürdürülebilirliği ve ülkenin teknolojik bağımsızlığı açısından stratejik önemine dikkat çekti. GİBTÜ'nün mühendislik ve sağlık alanlarında yenilikçi projelere öncülük etme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (GİBTÜ) EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN "YOĞUN BAKIM...

GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (GİBTÜ) EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN "YOĞUN BAKIM MÜHENDİSLİĞİ ÇALIŞTAYI", SAĞLIK BİLİMLERİ İLE MÜHENDİSLİK DİSİPLİNLERİNİ AYNI PLATFORMDA BULUŞTURARAK ÖNEMLİ BİR BİLİMSEL ETKİLEŞİM ORTAMI SUNDU. ÇALIŞTAYIN AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPAN GİBTÜ REKTÖRÜ PROF. DR. ŞEHMUS DEMİR, YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN YALNIZCA TIBBİ BİLGİYLE DEĞİL, GÜÇLÜ BİR MÜHENDİSLİK ALTYAPISI VE TEKNOLOJİK TASARIM ANLAYIŞIYLA DESTEKLENMESİ GEREKTİĞİNİ İFADE ETTİ.

GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (GİBTÜ) EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN "YOĞUN BAKIM...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Buldanlı Öğrencilere Vergi Bilinci Eğitimi
2
Fırat Üniversitesi YÖK 2025 Raporunda 14 Göstergede İlk Sıralarda
3
8. Isparta Kitap Fuarı 10 günlük şölenin ardından sona erdi
4
Karacaali İlkokulu'nda Eğitim-Öğretim Değerlendirmesi — İlçe Müdürü Cezmi Yıldırak Ziyareti
5
Akdeniz Üniversitesi 18 Alanda Türkiye'nin İlk 20'sinde
6
Hisarcık'ta "Sağlıklı Ailede Roller ve İlişkiler" Konferansı
7
GİBTÜ'de Yoğun Bakım Mühendisliği Çalıştayı: Sağlık ve Mühendislik El Ele

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi