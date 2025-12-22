GİBTÜ'de Yoğun Bakım Mühendisliği Çalıştayı: Sağlık ve Mühendislik El Ele

GİBTÜ'de "Yoğun Bakım Mühendisliği Çalıştayı"

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) tarafından düzenlenen "Yoğun Bakım Mühendisliği Çalıştayı", sağlık bilimleri ile mühendisliği aynı platformda buluşturarak yoğun bakım hizmetlerine yönelik çok disiplinli bir tartışma ortamı sundu. Etkinlik, teknolojik altyapı, cihaz güvenliği ve klinik karar destek mekanizmalarına odaklandı.

Açılış ve hedefler

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, yoğun bakım hizmetlerinin yalnızca tıbbi bilgiyle değil, güçlü bir mühendislik altyapısı ve teknolojik tasarım anlayışıyla desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Demir, "Yoğun bakım üniteleri, sağlık hizmetlerinin en kritik ve en hassas alanlarından biridir. Bu alanlarda kullanılan teknolojilerin güvenilir, sürdürülebilir ve hasta güvenliğini önceleyen bir anlayışla geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Çalıştayın odak konuları

Etkinlikte, yoğun bakım ünitelerinde kullanılan ileri teknolojik sistemler ve cihaz güvenliği; ölçüm doğruluğu, alarm ve güvenlik mekanizmaları ile klinik karar destek sistemleri kapsamlı şekilde ele alındı. Hem teorik sunumlar hem de uygulamaya dönük değerlendirmelerle, teknolojik altyapının klinik süreçlerle entegrasyonuna dikkat çekildi.

Öne çıkan başlıklar arasında extrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO), sürekli renal replasman tedavileri (CRRT), ileri hemodinamik monitörizasyon, sitokin adsorpsiyon sistemleri ve kan gazı analizleri yer aldı. Sunumlarda, yoğun bakım teknolojilerinin tasarım, sürdürülebilirlik, veri doğruluğu ve uzun vadeli kullanım güvenliği açısından değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Katılımcılar ve moderatörler

GİBTÜ Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayın moderatörlüğünü Doç. Dr. İpek Atik ve Doç. Dr. Gülseren Elay üstlendi. Etkinliğe Gaziantep, İnönü ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversiteleri başta olmak üzere çeşitli üniversitelerden akademisyenler ile şehir hastanelerinde görev yapan yoğun bakım uzmanları ve mühendisler katıldı.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler

Sunum ve tartışmalarda, yapay zekâ ve makine öğrenmesi tabanlı sistemlerin yoğun bakım ünitelerinde klinik karar süreçlerine katkı sağlayacağı, erken uyarı sistemleri ve veri temelli analizlerle hasta güvenliğinin artırılabileceği belirtildi. Çalıştay; akademi, sağlık sektörü ve sanayi arasında yeni akademik çalışmalar, teknolojik Ar-Ge projeleri ve sektörel iş birlikleri için yol gösterici bir platform olma niteliği taşıdı.

Prof. Dr. Şehmus Demir ayrıca, yerli ve milli yoğun bakım teknolojilerinin geliştirilmesinin sağlık sisteminin sürdürülebilirliği ve ülkenin teknolojik bağımsızlığı açısından stratejik önemine dikkat çekti. GİBTÜ'nün mühendislik ve sağlık alanlarında yenilikçi projelere öncülük etme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

