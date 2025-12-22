DOLAR
Karacaali İlkokulu'nda Eğitim-Öğretim Değerlendirmesi — İlçe Müdürü Cezmi Yıldırak Ziyareti

Sarıgöl Karacaali İlkokulu'nda düzenlenen bayrak törenine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, eğitim-öğretim sürecini okul yönetimi ve öğretmenlerle değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:40
Karacaali İlkokulu'nda Eğitim-Öğretim Değerlendirmesi — İlçe Müdürü Cezmi Yıldırak Ziyareti

Karacaali İlkokulu'nda Eğitim-Öğretim Değerlendirmesi

Sarıgöl Karacaali İlkokulu'nda düzenlenen bayrak törenine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelerek eğitim-öğretim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretin Detayları

Haftaya öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelerek başlayan Yıldırak, bayrak töreninin ardından okul yönetimi ve öğretmenlerle eğitim-öğretim sürecine yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Yıldırak, öğrencilerin heyecanı ve öğretmenlerin özverili çalışmalarını yakından gözlemledi. Okulda yürütülen faaliyetler hakkında görüş alışverişi yaparak, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik konuları ele aldı.

