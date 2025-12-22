DOLAR
Hisarcık'ta "Sağlıklı Ailede Roller ve İlişkiler" Konferansı

Hisarcık'ta 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen konferansta aile içi iletişim, roller ve sağlıklı bir birlikteliğin sürdürülebilirliği ele alındı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 14:41
Hisarcık — 2025 Aile Yılı kapsamında

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, 2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde "Sağlıklı Ailede Roller ve İlişkiler" başlıklı konferans gerçekleştirildi. Etkinlik, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve sağlıklı aile yapısının korunması hedefleriyle düzenlendi.

Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda yapılan programda, aile bireylerinin rol ve sorumluluklarının fark edilmesi, çatışma ve kriz durumlarında sağlıklı çözüm yolları geliştirilmesi konularına vurgu yapıldı.

Programa konuşmacı olarak katılan Psikoloji Uzmanı ve Aile Danışmanı Fahrünnisa Erdem, aile içinde bireylerin kendileri için yaptıkları her olumlu davranışın aslında çocuklar için de yapıldığını vurguladı. Erdem, aile sistemi, aile içi roller ve ilişkiler, sağlıklı ve sağlıksız ailelerin özellikleri ile sevgi dolu bir birlikteliğin nasıl sürdürülebileceğine dair katılımcılara önemli bilgiler aktardı.

Konferansa İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci, Şube Müdürü Caner Tevfik Tekin, okul müdürleri ve çok sayıda aile katılım sağladı.

