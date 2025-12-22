8. Isparta Kitap Fuarı’nda Genç Yazarların Zaferi: Eylül Ertuğrul ve Yunus Emre Kılıç

8. Isparta Kitap Fuarı’nda genç yazarlar ilgi odağı oldu

Birçok yayınevi ve onlarca yazarın yer aldığı 8. Isparta Kitap Fuarı, kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. Fuarda genç yazarlar da dikkat çekti; eserlerini sergileyen isimler arasında Eylül Ertuğrul ve Yunus Emre Kılıç öne çıktı.

Eylül Ertuğrul: Okuma tutkusu yazarlığa dönüştü

Eylül Ertuğrul, okuma azmini yazma sanatıyla birleştirdi ve genç yaşına rağmen eserini okurlarla buluşturdu. Ertuğrul’un genç yazarlık serüveni, fuarda yoğun ilgi gördü.

Yazar Ertuğrul, ilham kaynaklarını ve yazma sürecini şöyle anlattı: "Isparta Güzel Sanatlar Lisesi’nde okuyorum. İlk kitabımı bu yıl çıkardım. 15 yaşında Ispartalı bir yazar olmaktan son derece mutluluk duyuyorum. 6. sınıftan bu yana yazarlık yapıyorum. Kitap okumayı sevdiğim için yazarlık yapmaya da başladım. Beni kitap yazmaya teşvik eden şey, yazarların okuyucularıyla buluşuyor olması. Kendime yeni bir dünya kurmak çok hoşuma gidiyor. Yazarken çok zevk alıyorum. Artemis isimli kitabımı da bu sayede yazdım."

Yunus Emre Kılıç: İç dünyasını şiirle ifade etti

Genç şair Yunus Emre Kılıç, fuarda yayımladığı şiir kitabıyla okurlarla buluştu. Kılıç, şiir yazmaya başlama motivasyonunu duygu ve kendini ifade edememe ile ilişkilendirdi.

Yazar Kılıç, duygularını ve yazma sürecini şöyle aktardı: "Önceleri kendimi ifade etmekte zorlanıyordum. Kimseye kendimi ifade edemiyordum. Bir tane şiir yazarak başladım ve devamı geldi. Öğretmenim sayesinde de hayal dünyamı geliştirerek şiirler yazmaya başladım ve kitap haline getirdim. Şiir yazmaya ve kitap haline getirmeye devam edeceğim. Kitabımda yüzün üzerinde şiir var. Bundan sonra yazacağım kitaplarda kendimi daha çok ifade edeceğime inanıyorum."

Fuarda genç yazarların heyecanı ve eserlerine gösterilen ilgi, Isparta Kitap Fuarı’nın genç edebiyatçılar için önemli bir buluşma noktası olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

YUNUS EMRE KILIÇ