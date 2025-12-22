Fırat Üniversitesi YÖK 2025 Raporunda 14 Göstergede İlk Sıralarda

Yükseköğretim Kurulu'nun yayımladığı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2025, Türkiye genelindeki 201 üniversitenin 67 farklı gösterge üzerinden değerlendirmesini içeriyor. Bu raporda Fırat Üniversitesi, 14 farklı göstergede ilk sıralarda yer alarak öne çıktı.

Elde Edilen Başarılar

BİDEB destekleri toplam sayısında Türkiye 4’üncüsü; Değişim programları kapsamında en fazla öğretim elemanı gönderen üniversiteler arasında 5’inci; İklim Eylemi kategorisinde 5’inci; İstihdam edilen doktoralı araştırmacı sayısında 6’ncı; Araştırma-Geliştirme, Teknoloji ve Yenilik projeleri toplam sayısında 7’nci sırada yer aldı.

TEKNOFEST, TÜBİTAK, TÜBA gibi kurumlarca düzenlenen yarışmalarda alınan ödül sayısında 9’uncu; Değişim programları kapsamında en fazla öğretim elemanı kabul eden üniversiteler arasında 13’üncü; Yeşil Üniversite Sıralamasında 14’üncü; Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar ile Yoksulluğa Son kategorilerinde 15’inci oldu.

Faydalanılan TÜBİTAK proje bütçesinde 16’ncı; Topluluklara kayıtlı öğrenci sayısında 17’nci; Faydalanılan TÜBİTAK bursu sayısı ile değişim programları kapsamında en fazla öğrenci gönderen üniversiteler arasında 18’inci sırada yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'ın Açıklaması

Konuyla ilgili açıklama yapan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Yükseköğretim Kurulumuz tarafından yayımlanan raporda üniversitemizin 14 farklı göstergede Türkiye genelinde üst sıralarda yer alması, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarı; akademik ve idari personelimizin özverili çalışmaları, öğrencilerimizin dinamizmi ve üniversitemizin bilim odaklı, kaliteyi esas alan vizyonunun somut bir göstergesidir. Özellikle araştırma projeleri, TÜBİTAK destekleri, uluslararası değişim programları ile sürdürülebilirlik ve iklim eylemi alanlarında ortaya konulan güçlü performans, Fırat Üniversitesi’nin ülkemizin saygın yükseköğretim kurumları arasındaki yerini her geçen gün daha da sağlamlaştırdığını göstermektedir. Bu vesileyle, üniversitemizin bu başarısında emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor; Fırat Üniversitesi’nin bilimsel üretimi, topluma katkısı ve uluslararası görünürlüğü artarak yoluna devam edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Fırat Üniversitesinin bu sonucu, kurumun araştırma, uluslararasılaşma ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

