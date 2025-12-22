DOLAR
42,8 -0,02%
EURO
50,29 -0,25%
ALTIN
6.069,25 -1,62%
BITCOIN
3.849.646,57 -1,91%

Fırat Üniversitesi YÖK 2025 Raporunda 14 Göstergede İlk Sıralarda

YÖK'ün 'Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2025'te Fırat Üniversitesi 14 göstergede Türkiye sıralamasında üst sıralarda yer aldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 14:09
Fırat Üniversitesi YÖK 2025 Raporunda 14 Göstergede İlk Sıralarda

Fırat Üniversitesi YÖK 2025 Raporunda 14 Göstergede İlk Sıralarda

Yükseköğretim Kurulu'nun yayımladığı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2025, Türkiye genelindeki 201 üniversitenin 67 farklı gösterge üzerinden değerlendirmesini içeriyor. Bu raporda Fırat Üniversitesi, 14 farklı göstergede ilk sıralarda yer alarak öne çıktı.

Elde Edilen Başarılar

BİDEB destekleri toplam sayısında Türkiye 4’üncüsü; Değişim programları kapsamında en fazla öğretim elemanı gönderen üniversiteler arasında 5’inci; İklim Eylemi kategorisinde 5’inci; İstihdam edilen doktoralı araştırmacı sayısında 6’ncı; Araştırma-Geliştirme, Teknoloji ve Yenilik projeleri toplam sayısında 7’nci sırada yer aldı.

TEKNOFEST, TÜBİTAK, TÜBA gibi kurumlarca düzenlenen yarışmalarda alınan ödül sayısında 9’uncu; Değişim programları kapsamında en fazla öğretim elemanı kabul eden üniversiteler arasında 13’üncü; Yeşil Üniversite Sıralamasında 14’üncü; Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar ile Yoksulluğa Son kategorilerinde 15’inci oldu.

Faydalanılan TÜBİTAK proje bütçesinde 16’ncı; Topluluklara kayıtlı öğrenci sayısında 17’nci; Faydalanılan TÜBİTAK bursu sayısı ile değişim programları kapsamında en fazla öğrenci gönderen üniversiteler arasında 18’inci sırada yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'ın Açıklaması

Konuyla ilgili açıklama yapan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Yükseköğretim Kurulumuz tarafından yayımlanan raporda üniversitemizin 14 farklı göstergede Türkiye genelinde üst sıralarda yer alması, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarı; akademik ve idari personelimizin özverili çalışmaları, öğrencilerimizin dinamizmi ve üniversitemizin bilim odaklı, kaliteyi esas alan vizyonunun somut bir göstergesidir. Özellikle araştırma projeleri, TÜBİTAK destekleri, uluslararası değişim programları ile sürdürülebilirlik ve iklim eylemi alanlarında ortaya konulan güçlü performans, Fırat Üniversitesi’nin ülkemizin saygın yükseköğretim kurumları arasındaki yerini her geçen gün daha da sağlamlaştırdığını göstermektedir. Bu vesileyle, üniversitemizin bu başarısında emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor; Fırat Üniversitesi’nin bilimsel üretimi, topluma katkısı ve uluslararası görünürlüğü artarak yoluna devam edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Fırat Üniversitesinin bu sonucu, kurumun araştırma, uluslararasılaşma ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ, YÖK’ÜN DEĞERLENDİRME RAPORUNDA 14 GÖSTERGEDE İLK SIRALARDA YER ALDI.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ, YÖK’ÜN DEĞERLENDİRME RAPORUNDA 14 GÖSTERGEDE İLK SIRALARDA YER ALDI.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ, YÖK’ÜN DEĞERLENDİRME RAPORUNDA 14 GÖSTERGEDE İLK SIRALARDA YER ALDI.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Buldanlı Öğrencilere Vergi Bilinci Eğitimi
2
Fırat Üniversitesi YÖK 2025 Raporunda 14 Göstergede İlk Sıralarda
3
8. Isparta Kitap Fuarı 10 günlük şölenin ardından sona erdi
4
Karacaali İlkokulu'nda Eğitim-Öğretim Değerlendirmesi — İlçe Müdürü Cezmi Yıldırak Ziyareti
5
Akdeniz Üniversitesi 18 Alanda Türkiye'nin İlk 20'sinde
6
Hisarcık'ta "Sağlıklı Ailede Roller ve İlişkiler" Konferansı
7
GİBTÜ'de Yoğun Bakım Mühendisliği Çalıştayı: Sağlık ve Mühendislik El Ele

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi