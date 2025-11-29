Ağrı'da İHL ve DKAB Öğretmenlerine Mesleki Gelişim Semineri

Ağrı'da İHL ve DKAB öğretmenlerine meslekî gelişim semineri

Ağrı’da, İmam Hatip Lisesi (İHL) Meslek Dersleri ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) öğretmenlerine yönelik meslekî gelişim semineri gerçekleştirildi.

Program ve katılımcılar

Seminer, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı Akademisyeni Prof. Dr. Orhan Atalay’ın konuşmacı olarak katılımı ile Bilim ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Selahattin Bilgiç, Şube Müdürü Süleyman Çetin ve İHL Meslek Dersleri ile DKAB öğretmenleri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in değerlendirmesi

Programın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğretmenliğin nesillerin karakterini şekillendiren ve geleceğe yön veren onurlu bir görev olduğunu vurguladı. Kökrek, "Eğitim, bir milletin en güçlü inşa alanıdır. Bu inşayı gerçekleştirenler ise öğretmenlerimizdir. Öğrencilerimizin zihninde ve gönlünde kalıcı izler bırakabilmek; sevgi, adalet, merhamet ve sorumluluk gibi temel değerleri onlara aktarabilmek, güçlü bir meslekî donanımı gerektiriyor. Bu nedenle öğretmenlerimizin kendilerini sürekli geliştirmelerini önemsiyoruz. Bugün düzenlediğimiz seminer de bu çabanın önemli bir parçasıdır. Öğretmenlerimizin akademik, meslekî ve kişisel gelişimlerine katkı sunan her çalışma, aslında çocuklarımıza ve geleceğimize yapılan bir yatırımdır." şeklinde konuştu. Kökrek, öğretmenlerin sahadaki deneyimleri ile akademik bilgiyi birleştirmesinin eğitimin niteliğini artıracağını belirterek Prof. Dr. Orhan Atalay’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Prof. Dr. Orhan Atalay'ın sunumu

Prof. Dr. Orhan Atalay, seminerde öğretmenliğin insan ve toplum inşasındaki rolü, mesleğin taşıdığı değerler, öğretmen kimliğinin güçlendirilmesi ve eğitimde etkili iletişim konularında değerlendirmelerde bulundu. Akademik çalışmaları ve sahadaki gözlemlerinden örnekler paylaşan Atalay, öğretmenlik mesleğinin toplumsal dönüşümlerdeki etkisine dikkat çekti.

Atalay ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin öğretmen kimliğine ve sınıf içi uygulamalara getirdiği yeni bakış açılarını anlatarak, modelin öğretmenlerin rehberlik rolünü güçlendirdiğini ve değer temelli eğitime katkı sunduğunu ifade etti.

Kapanış

Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, seminer sonunda Prof. Dr. Orhan Atalay’a katkılarından dolayı plaket takdim etti.

