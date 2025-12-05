OMÜ’den UyumFest’25 Derece Alan Öğrencilere Özel Gezi

Başarı ödüllendirildi, öğrenciler kampüsün imkânlarını deneyimledi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), UyumFest’25 kapsamında gerçekleşen yarışmalarda derece elde eden öğrenciler için özel bir gezi programı düzenledi. Etkinlik, öğrencilere hem keyifli bir gün yaşattı hem de üniversitenin sunduğu bilimsel ve sosyal imkânları yakından tanıma fırsatı sundu.

Geziye, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Ayşe Pınar Sümer, Prof. Dr. Çetin Kurnaz ve idari personel de katılarak öğrencilere eşlik etti. Üniversite yönetimi ile öğrenciler bir araya gelerek başarılarını paylaştı.

Program, Rektörlük Binası Yönetim Toplantı Salonunda yapılan buluşma ve hatıra fotoğrafı çekimiyle başladı. Öğrenciler, bu özel anı üniversite yetkilileri ile birlikte ölümsüzleştirdi.

Etkinlik, Yaşam Merkezi VIP Salonunda düzenlenen öğle yemeği ile devam ederek sosyal paylaşım imkânlarını güçlendirdi.

Günün finalinde ise OMÜ Planetaryumunda gerçekleştirilen interaktif uzay yolculuğu yer aldı. Öğrenciler, yıldızlar, gezegenler ve galaksiler hakkında etkileşimli bir deneyim yaşadı; program, kısa bir Bilim Merkezi gezisi ile tamamlandı.

OMÜ, UyumFest’25te fark yaratan öğrencilerini desteklemeye ve üniversite kültürünü zenginleştiren benzer etkinlikler düzenlemeye devam edeceğini belirtti.

