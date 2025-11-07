Alanya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Mezunlar Buluşması

Alanya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve Bilişim Topluluğu tarafından düzenlenen mezunlar buluşması, üniversite ile mezunlar arasındaki bağı güçlendirmek ve öğrencilere kariyer planlamasında rehberlik sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik Detayları

Alanya Üniversitesi’nin merkez kampüsündeki Kırmızı Salon’da düzenlenen buluşmaya, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, 2024 yılında mezun olan gençler ve bölüm öğrencileri katıldı. Etkinlikte mezunlar, akademik eğitim süreçlerini ve iş dünyasına adım atarken edindikleri deneyimleri paylaşarak öğrencilerin kariyer planlamalarına önemli katkılar sağladı. Yurt dışı eğitim fırsatları, iş dünyasına geçiş süreçleri ve kariyer planlamasında dikkat edilmesi gereken hususlar yoğun biçimde ele alındı.

Kariyer yolculuğuna ışık tutan geleneksel buluşma

Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, etkinlikte öğrencilerin kariyer planlarına ışık tuttu. Öğrencilerle kariyer yolculuğu hakkında sohbet eden Prof. Dr. Sağer, akademik süreçten küresel fırsatlara bilgi akışını sağlayan bu etkinliği geleneksel hale getireceklerini söyledi. Alanya Üniversitesi olarak mezun öğrencilerle gönül bağını devam ettirdiklerini belirten Prof. Dr. Sağer, üniversitede gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin sadece sosyal bir buluşma değil, öğrencilerin kariyer gelişimlerine ve iş dünyasına adaptasyonlarına da önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Sağer, "Alanya Üniversitesi mezunları ve öğrencileriyle sosyal bir köprü kurmak istiyoruz. Bu köprü, kariyer planlamasında tecrübe aktarımı ve mentorluk rolünü üstleniyor. Mezunların güncel iş dünyası tecrübelerini birinci elden öğrencilere aktarmasını kurum olarak önemsiyor ve destekliyoruz. Öğrencilerimizin, mezunların başarı ve başarısızlık hikâyelerinden ders alarak kendi kariyer yollarını daha bilinçli çizmelerini istiyoruz. Bu sayede hem mezunlarımızın üniversiteye olan bağı güçleniyor hem de üniversitemizin toplumsal ve sektörel etkileşimi artıyor. Gelecekte bu tür etkinlikleri üniversitemizde geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Mezunlarla öğrenciler arasındaki bağı güçlendireceğiz

Alanya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve Bilişim Topluluğu Başkanı Arda Yiğit de buluşmanın önemine değinerek, "Bu etkinlik, mezunlarımızla mevcut öğrencilerimiz arasındaki bağı güçlendiren çok değerli bir platform oldu. Aldığımız olumlu geri dönüşler ışığında, bu verimli buluşları gelenekselleştirerek her yıl düzenlemeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

