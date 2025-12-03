Afyonkarahisar Polisi SİBERAY ile Yaklaşık 500 Öğrenciye Güvenli İnternet Eğitimi Verdi

Afyonkarahisar Emniyeti, SİBERAY programı kapsamında yaklaşık 500 kişiye güvenli internet, siber zorbalık ve dijital okur yazarlık eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 12:31
Afyonkarahisar'da polis ekipleri, SİBERAY programı çerçevesinde yaklaşık 500 öğrenciye güvenli internet kullanımı eğitimi verdi.

Eğitimin Amacı ve Kapsamı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasına göre eğitimlerin amacı, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi ile farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesidir. Açıklamada eğitimlerin verimli geçtiği vurgulandı.

Hedef Kitle ve Konular

Program kapsamında Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, KYK Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu, TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi ve 125. Yıl Ortaokulunda "Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık, Teknoloji Bağımlılığı ve Dijital Okur Yazarlık" konularında seminerler gerçekleştirildi. Toplamda 480 öğrenci, öğretmen ve ebeveyne yönelik faaliyetler düzenlendi.

Emniyet yetkilileri, eğitimlerin devam edeceğini ve gençlerin dijital ortamlarda daha bilinçli hareket etmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

