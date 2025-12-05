Alanya Üniversitesi RUR 2025: Beşeri Bilimler Dünya 512, Türkiye 12

Alanya Üniversitesi, Round University Ranking (RUR) 2025 Beşeri Bilimler alan sıralamasında hem dünya hem de Türkiye genelinde yükseliş trendini sürdürdü. RUR öğretim, araştırma ve uluslararasılaşma gibi prestijli kriterleri temel alarak yaptığı 2025 değerlendirmesinde Alanya Üniversitesi, Beşeri Bilimler alanında dünya genelinde 512’nci, Türkiye’de ise 12’nci sırada yer aldı. Üniversite, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da performansını bir üst seviyeye taşıyarak çıkışını sürdürdü.

Uluslararasılaşmada Türkiye 8’inci

RUR’un öne çıkan göstergelerinden Uluslararası Çeşitlilik kategorisinde Alanya Üniversitesi, dünya genelinde 134’üncü, Türkiye’de ise 8’inci sıraya yerleşti. Beşeri Bilimler alanına yönelik genel değerlendirmede 58.038 puan alan Alanya Üniversitesi, dünya üniversiteleri arasında güçlü ve istikrarlı bir konum edindi.

"Her yıl daha yukarı" hedefi

RUR sonuçlarını değerlendiren Strateji Geliştirme Müdür Vekili ve İşletme Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ümran Demir, "Üniversitemizin elde ettiği bu yükseliş hepimiz adına büyük bir motivasyon ve gurur kaynağıdır. Bu güçlü ivmenin, üniversitemizin uzun vadeli stratejik hedeflerine değerli katkılar sunacağına inanıyoruz" dedi.

Rektör Sağer: "Bu başarı kurumsal vizyonumuzun yansıması"

Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer ise, akademik gelişime yönelik kararlılıklarını vurgulayarak, "Ortaya koyduğumuz bu güçlü performans, akademik kadromuzun özverisinin ve kurumsal vizyonumuzun doğal bir yansımasıdır. Öğrencilerimize nitelikli bir eğitim sunmak, bilimsel üretkenliği teşvik etmek ve uluslararası alanda daha görünür olmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

