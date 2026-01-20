Alaplı’da Jandarma’dan Kadına El Kalkmaz Farkındalık Çalışması

İlçe genelinde broşür, pankart ve KADES tanıtımı

Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla ilçede kapsamlı bir farkındalık çalışması yürüttü.

Çalışma kapsamında sokakta bulunan ve çeşitli iş kollarında çalışan erkek vatandaşlar ile kahvehanelerde bulunanlara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Ekipler ayrıca ilçe, belde ve köyleri kapsayan faaliyetler çerçevesinde ev ve iş yerlerini ziyaret ederek erkeklere yönelik bilinçlendirme yaptı.

Kırsal alanlar dâhil tüm vatandaşlara ulaşmayı hedefleyen ekipler, pankartlar ve broşürlerle toplumsal farkındalık oluşturmaya odaklandı.

Özellikle kadın astsubayların görev aldığı eğitim faaliyetlerinde kadınlara da ulaşıldı. Bu kapsamda Kadın Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak uygulamanın cep telefona indirilmesi, kullanım şekli ve sağladığı kolaylıklar anlatıldı. Kadınlara özel hazırlanan broşürler de dağıtıldı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerimize aralıksız devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

