Kütahya Belediyesi Personeline Acil Durum Eğitimi

Kütahya Belediyesi, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından Acil Durum Kurtarma ve Koruma Ekiplerine yönelik eğitim düzenledi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 09:46
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:46
Kütahya Belediyesi, vatandaşların ve belediye personelinin güvenliğini artırmak amacıyla afet ve acil durumlara yönelik eğitim çalışmalarını sürdürdü. Düzenlenen programla iş yerlerindeki hazırlık seviyesi yükseltilmeyi hedefledi.

Eğitim Programının İçeriği

Programa, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü öncülüğünde, iş yerlerinde olası acil durumlara karşı hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla Acil Durum Kurtarma ve Koruma Ekipleri katıldı. Eğitimlerde ekip üyelerinin bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflendi.

Eğitim kapsamında doğru müdahale yöntemleri, can ve mal güvenliğinin korunması, tahliye süreçleri ile kurtarma ve koruma ekiplerinin görev ve sorumlulukları detaylı şekilde ele alındı.

Yetkililerin Değerlendirmesi

Kütahya Belediyesi yetkilileri, bu tür eğitimlerin afetlere karşı kurumsal hazırlığı güçlendirdiğini vurguladı. Yetkililer, eğitim ve farkındalık çalışmalarının aralıksız devam edeceğini ifade etti.

