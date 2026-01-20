Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi’nde Sömestr Atölyeleri Başladı

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nde 19-30 Ocak tarihlerinde düzenlenen atölyelerle 5-6 ve 7-14 yaş grubu çocuklar tatili eğitici ve keyifli etkinliklerle geçiriyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 09:39
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:39
Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi’nde sömestr tatili etkinlikleri başladı. 19-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Ara Tatil Etkinlik Atölyeleri, 5-6 ve 7-14 yaş gruplarına yönelik planlandı ve çocukların tatili verimli değerlendirmesine olanak sağlıyor.

Zengin atölye seçkisiyle yetenek keşfi

Programın ilk gününde, 7-14 yaş grubu öğrenciler; gitar, piyano, mutfak sanatları, ritim, keman, görsel sanatlar, kanun, doğa bilimleri, fiziksel gelişim, İngilizce, modern dans, çocuk yogası, robotik kodlama, oyun tasarımı ve zeka oyunları olmak üzere toplam 15 farklı branşta düzenlenen atölyelerde buluştu. 5-6 yaş grubundaki minikler ise doğa bilimleri, ritim, jimnastik, çocuk yogası, zeka oyunları, sanat ve beceri, minik şefler, İngilizce ve oyun tasarımı atölyelerinde keyifli ve öğretici aktiviteler gerçekleştirdi.

Velilerden memnuniyet ve teşekkür

Atölyelere katılan çocukların gelişimine katkı sağladığını belirten veliler, düzenlenen etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Veliler, böyle bir hizmeti hayata geçirdikleri için Başkan Dr. Faruk Özlü ve Düzce Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

