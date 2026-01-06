Anadolu Üniversitesi 2025'te 27 Bin Aday Öğrenciyi Eskişehir'de Ağırladı

Yunus Emre Kampüsü'nde yüz yüze tanıtım ve fakülte ziyaretleri

Geçen yıl Anadolu Üniversitesi'ni ziyaret eden yaklaşık 27 bin lise öğrencisine yüz yüze tanıtım sağlandığı açıklandı.

Kampüs turları, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Tanıtım Ofisi tarafından organize ediliyor. Deneyimli kampüs rehberleri eşliğinde gerçekleştirilen turlarda aday öğrencilere Yunus Emre Kampüsü başta olmak üzere kampüs yaşamı, spor olanakları, yemekhane, kütüphane, burs ve barınma imkanları ile öğrenci kulüpleri hakkında ayrıntılı bilgiler veriliyor.

Tanıtım programları kapsamında ayrıca fakülte ziyaretleri düzenleniyor; öğrenciler merak ettikleri konuları doğrudan öğretim üyelerine sorma imkânı buluyor. Bu geziler, özellikle 12’nci sınıf öğrencilerinin hedeflerini netleştirmelerine, motivasyonlarını artırmalarına ve tercih edecekleri fakülteleri yerinde görmelerine katkı sağlıyor.

Tüm Türkiye'den liseler, İzmir'den Muğla'ya, Edirne'den İstanbul'a, Ankara'dan Konya'ya, Ordu'dan Samsun'a, Antalya'dan Adana'ya, Diyarbakır'dan Gaziantep'e dek uzanan illerden Anadolu Üniversitesi'nde buluştu. Paylaşılan bilgilere göre 2025 yılında 467 lise Anadolu Üniversitesi'ni ziyaret etti ve yaklaşık 27 bin öğrenciye üniversite tanıtımı yüz yüze sağlandı.

Her geçen yıl liselerin ziyaret talepleri artarken, 2025 için başvurular da yoğun şekilde devam ediyor. Ziyaret edilen fakülteler ve yüksekokullar genellikle liselerin alanlarına göre belirleniyor.

Tanıtım gezisi başvuruları, üniversitenin web sayfasında yer alan 'Aday Öğrenciler' kısmındaki 'Tanıtım Gezisi Başvuru Formu' üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor.

