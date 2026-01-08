GÜÇ Programı ile Genç İstihdamına Güvence: Akpınar Değerlendirdi

GÜÇ Programı genç istihdamında yeni bir dönemin kapısını aralıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı, genç istihdamına yönelik kapsamlı yapısı ve çok boyutlu yaklaşımıyla Türkiye’de yeni bir dönemi hedefliyor. Programla üç yıl içinde yaklaşık 3,5 milyon genç istihdam ve sosyal güvenceyle buluşturulması amaçlanıyor. Bu kapsamda programı değerlendiren Doktor Öğretim Üyesi Kenan Akpınar, uygulamanın üniversiteler, öğrenciler, mezunlar, kamu kurumları ve özel sektör açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Yüzde 10 stajyer zorunluluğu ile gençler üretimde

GÜÇ Programı kapsamında şirketler ve kamu kurumları için getirilen yüzde 10 stajyer çalıştırma zorunluluğu, gençlerin iş dünyasıyla erken yaşta ve nitelikli biçimde buluşmasını sağlamayı hedefliyor. Akpınar, bu düzenlemenin stajı isteğe bağlı bir uygulama olmaktan çıkararak kurumsal ve sürdürülebilir bir kariyer mekanizmasına dönüştürdüğünü vurguluyor. Akpınar, bu konuda şu ifadeyi kullandı: "Bu düzenleme, üniversite öğrencilerinin eğitim süreci devam ederken üretim hayatına dâhil olmasını sağlayan yapısal bir adımdır. Aynı zamanda üniversite-iş dünyası iş birliğini kalıcı hale getirmektedir."

Üniversite mezunlarına maaş ve sigorta desteği

Program, mezunlar için de önemli destek paketleri içeriyor. Özellikle ilk işe giriş sürecinde sağlanacak desteklerin "tecrübe engelini" azaltacağı belirtiliyor. GÜÇ kapsamında mezunlar için; ilk 6 aylık maaşların devlet tarafından karşılanması, aktif iş gücü ve uyum programlarıyla mesleki becerilerin güncellenmesi ve niteliklerine uygun, sürdürülebilir istihdam alanlarına yönlendirme gibi adımlar öne çıkıyor.

Kayıt dışı istihdama son, sosyal güvenceye adım

"İstihdamda Gençlik Hamlesi" olarak tanımlanan GÜÇ Programı ile gençlerin kayıt dışı çalışmasının önüne geçilmesi, sosyal güvenlik sistemine dâhil edilmeleri ve sürekli çalışamayan gençler için gelir kriterine dayalı yeni bir modelin uygulanması hedefleniyor. Akpınar, programın temel hedeflerinin açıklandığını ancak uygulamaya ilişkin yönetmeliklerin henüz yayımlanmadığına dikkat çekerek, düzenlemeler netleştikçe özellikle staj ve mezun istihdamına etkilerin daha sağlıklı analiz edilebileceğini söyledi.

İGÜ sahada güçlü bir paydaş olacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi, sahip olduğu kariyer merkezi altyapısı, sektör iş birlikleri ve uygulamalı eğitim yaklaşımıyla GÜÇ Programı’nın sahadaki en güçlü paydaşlarından biri olmaya hazırlanıyor. İGÜ, üniversite-kamu-özel sektör iş birliğini güçlendirerek gençlerin üretim hayatına etkin ve sürdürülebilir biçimde katılmasına katkı sunmayı hedefliyor.

