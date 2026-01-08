Eğitimde Yapay Zekâ Halüsinasyonu Uyarısı: Dr. Erguvan Uras Eren'den Çağrı

Eğitimde Yapay Zekâ Halüsinasyonu Uyarısı

Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Erguvan Uras Eren, eğitimde yapay zekâ kullanımının yol açabileceği risklere ilişkin uyarılarda bulundu. Eren, özellikle yanlış ve uydurma bilgi üretimi olarak tanımlanan "yapay zekâ halüsinasyonu" riskinin eğitim süreçlerinde ciddi sorunlara neden olabileceğini belirtti.

Yapay Zekâ Halüsinasyonu Nedir?

Dr. Öğr. Üyesi Erguvan Uras Eren, yapay zekâ halüsinasyonunu şöyle tanımladı: "Yapay zekâ halüsinasyonu, sistemlerin gerçekte var olmayan bilgileri üretmesi ya da eksik verileri uydurarak tamamlamasıdır. Bu durum yanlış, yanıltıcı ve tutarsız çıktılara yol açabilir."

Riskler ve Bilinçli Kullanım

Eren, yapay zekânın eğitimden tamamen dışlanmaması gerektiğini vurgulayarak şunu söyledi: "Sorun yapay zekânın kendisi değil, bilinçsiz ve denetimsiz kullanımıdır. Doğru yönlendirildiğinde yapay zekâ, eğitimde çok güçlü bir destek aracıdır." Ancak kontrolsüz kullanımın etik ve pedagojik sorunları beraberinde getirebileceğinin altını çizdi.

Yapay Zekânın Eğitime Katkısı

Eren, yapay zekânın artık eğitim süreçlerinin merkezinde yer aldığını belirterek şunları aktardı: "Yapay zekâ; öğrenebilen, analiz edebilen ve kendini geliştirebilen sistemlerdir. Günümüzde ders planlaması, ölçme-değerlendirme ve geri bildirim süreçlerinde aktif bir öğrenme destekleyicisi olarak kullanılmaktadır."

Öğretmen Rolü ve Algoritmik Etkiler

"Yapay zekâ öğretmeni ikame eden bir unsur değildir. Aksine öğretmenin rehberlik ve mentorluk rolünü daha etkili ve erişilebilir hâle getirir, öğretmenin iş yükünü azaltır"

Eren ayrıca algoritmaların görünmeyen etkilerine dikkat çekti: "Ne izleyeceğimiz, hangi ürünü seçeceğimiz ya da hangi içeriği göreceğimiz çoğu zaman algoritmalar tarafından belirleniyor. Bu noktada bilinçli kullanım büyük önem taşıyor."

Eğitimcilerin Sorumluluğu

Açıklamasını çağrı ile sonlandıran Eren, "Eğitimcilerin temel sorumluluğu, öğrencilerin yapay zekâyı etik, bilinçli ve eleştirel bir bakış açısıyla kullanmasını sağlamaktır. Geleceği şekillendirenler, bugünün öğrenme süreçlerini doğru yönetenlerdir" dedi.

Özetle: Eğitimde yapay zekâ potansiyel bir güç olmakla birlikte, bilinçli ve denetimli kullanım ile etik okuryazarlığın kazandırılması öncelik olmalıdır.

