Eğitimde Yapay Zekâ Halüsinasyonu Uyarısı: Dr. Erguvan Uras Eren'den Çağrı

Dr. Erguvan Uras Eren, eğitimde yapay zekâ halüsinasyonu riskine dikkat çekti; bilinçsiz kullanımın etik ve pedagojik sorunlara yol açabileceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 09:15
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 09:15
Eğitimde Yapay Zekâ Halüsinasyonu Uyarısı: Dr. Erguvan Uras Eren'den Çağrı

Eğitimde Yapay Zekâ Halüsinasyonu Uyarısı

Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Erguvan Uras Eren, eğitimde yapay zekâ kullanımının yol açabileceği risklere ilişkin uyarılarda bulundu. Eren, özellikle yanlış ve uydurma bilgi üretimi olarak tanımlanan "yapay zekâ halüsinasyonu" riskinin eğitim süreçlerinde ciddi sorunlara neden olabileceğini belirtti.

Yapay Zekâ Halüsinasyonu Nedir?

Dr. Öğr. Üyesi Erguvan Uras Eren, yapay zekâ halüsinasyonunu şöyle tanımladı: "Yapay zekâ halüsinasyonu, sistemlerin gerçekte var olmayan bilgileri üretmesi ya da eksik verileri uydurarak tamamlamasıdır. Bu durum yanlış, yanıltıcı ve tutarsız çıktılara yol açabilir."

Riskler ve Bilinçli Kullanım

Eren, yapay zekânın eğitimden tamamen dışlanmaması gerektiğini vurgulayarak şunu söyledi: "Sorun yapay zekânın kendisi değil, bilinçsiz ve denetimsiz kullanımıdır. Doğru yönlendirildiğinde yapay zekâ, eğitimde çok güçlü bir destek aracıdır." Ancak kontrolsüz kullanımın etik ve pedagojik sorunları beraberinde getirebileceğinin altını çizdi.

Yapay Zekânın Eğitime Katkısı

Eren, yapay zekânın artık eğitim süreçlerinin merkezinde yer aldığını belirterek şunları aktardı: "Yapay zekâ; öğrenebilen, analiz edebilen ve kendini geliştirebilen sistemlerdir. Günümüzde ders planlaması, ölçme-değerlendirme ve geri bildirim süreçlerinde aktif bir öğrenme destekleyicisi olarak kullanılmaktadır."

Öğretmen Rolü ve Algoritmik Etkiler

"Yapay zekâ öğretmeni ikame eden bir unsur değildir. Aksine öğretmenin rehberlik ve mentorluk rolünü daha etkili ve erişilebilir hâle getirir, öğretmenin iş yükünü azaltır"

Eren ayrıca algoritmaların görünmeyen etkilerine dikkat çekti: "Ne izleyeceğimiz, hangi ürünü seçeceğimiz ya da hangi içeriği göreceğimiz çoğu zaman algoritmalar tarafından belirleniyor. Bu noktada bilinçli kullanım büyük önem taşıyor."

Eğitimcilerin Sorumluluğu

Açıklamasını çağrı ile sonlandıran Eren, "Eğitimcilerin temel sorumluluğu, öğrencilerin yapay zekâyı etik, bilinçli ve eleştirel bir bakış açısıyla kullanmasını sağlamaktır. Geleceği şekillendirenler, bugünün öğrenme süreçlerini doğru yönetenlerdir" dedi.

Özetle: Eğitimde yapay zekâ potansiyel bir güç olmakla birlikte, bilinçli ve denetimli kullanım ile etik okuryazarlığın kazandırılması öncelik olmalıdır.

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDEN DR. ÖĞR. ÜYESİ ERGUVAN URAS...

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDEN DR. ÖĞR. ÜYESİ ERGUVAN URAS EREN, EĞİTİMDE YAPAY ZEKÂ KULLANIMINA İLİŞKİN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, YANLIŞ VE UYDURMA BİLGİ ÜRETİMİ OLARAK TANIMLANAN "YAPAY ZEKÂ HALÜSİNASYONU" RİSKİNE KARŞI UYARIDA BULUNDU. YAPAY ZEKÂNIN KONTROLSÜZ KULLANIMININ CİDDİ ETİK VE PEDAGOJİK SORUNLARA YOL AÇABİLECEĞİNİ BELİRTEN EREN, EĞİTİMCİLERİN BU SÜRECİ BİLİNÇLİ ŞEKİLDE YÖNETMESİ GEREKTİĞİNİ VURGULADI.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ESUZDER'den Başsavcı Üzeyir Karakülah’a: Uzlaştırmacıların Sahadaki Sorunları
2
Eğitimde Yapay Zekâ Halüsinasyonu Uyarısı: Dr. Erguvan Uras Eren'den Çağrı
3
GÜÇ Programı ile Genç İstihdamına Güvence: Akpınar Değerlendirdi
4
Bartın Üniversitesi'nde 'Yeni Medya, Yeni Pazarlama' Sempozyumu: Dijitalleşmenin Etkileri
5
Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi’nin 2025 Aralık Sayısı Yayımlandı
6
Karaelmas Sosyal Bilimler Dergisi 2025 Aralık Sayısı Yayınlandı
7
Malatya Büyükşehir Belediyesi 100 Milyonluk 7 Tesisi Hizmete Açtı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları