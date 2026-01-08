ESUZDER'den Başsavcı Üzeyir Karakülah’a: Uzlaştırmacıların Sahadaki Sorunları

Dernek yönetimi uygulama sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaştı

Eskişehir Uzlaştırmacılar Derneği (ESUZDER) Yönetim Kurulu üyeleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah’ı makamında ziyaret ederek sahada karşılaştıkları sorunları detaylı şekilde aktardı.

Dernek Başkanı Muharrem Akaydın, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, ’’Başsavcımız Karakülah ile uzlaştırmacıların sahada karşılaştıkları sorunları, uygulamada yaşanan güçlükler ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini paylaştık. Yürüttüğümüz faaliyetler ve projelerimiz hakkında bilgiler verdik. Görüşmede dile getirilen sorunlar ve çözüm yolları karşılıklı olarak istişare edildi. Görüşmemiz oldukça samimi bir ortam içinde gerçekleşti. Uzlaştırmanın amac, Ceza Muhakemeleri Kanununa göre şikâyete bağlı suçların bir kısmı, yargıya intikal etmeden evvel bir şans verilerek tarafların ‘Uzlaşması’ yoluna gidilmektedir. Hukuk Fakültesi mezunları ya da hukuk eğitimi almış kişilerin arasından sınavla seçilen ve Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığına bağlı bağımsız kişilerdir. ‘Uzlaştırmacılar’, toplumda suç işleyen ve hakkında kuvvetli delil olanlar hakkında; soruşturma aşamasında iddianame hazırlanmadan önce, kovuşturma aşamasında ise, karar verilmeden önce tarafların uzlaşarak eski hale gelmesidir. Ya da zararın giderilmesi gibi toplumsal barışa katkı sağlayan, mahkemelerdeki yargının yükünü hafifleten, yargıya yardımcı bir kurumdur’’ dedi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah ziyaret için teşekkür ederek şu değerlendirmeyi yaptı: ‘’ESUZDER Yönetim Kurulu üyelerinin nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Uzlaştırma kurumunun adalet sistemi içindeki önemi büyüktür’’ dedi.

Ziyaret sırasında saha uygulamalarından kaynaklanan güçlükler ile çözüm önerileri karşılıklı olarak ele alındı ve yürütülen projeler hakkında bilgi paylaşıldı.

