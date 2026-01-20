Antalya Teknokent Silikon Vadisi'ne Açılıyor: Plug and Play İş Birliği

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent, Plug and Play iş birliğiyle Silikon Vadisi'nde ofis açıyor; girişimler uluslararası yatırım ve hızlandırma programlarına erişecek.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 14:18
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 14:18
Antalya Teknokent Silikon Vadisi'nde Ofis Açıyor

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent, Türkiye'nin girişimcilik ve teknoloji ekosistemini küresel merkezlere taşıma vizyonu doğrultusunda önemli bir adım atıyor. Teknokent, Silikon Vadisi'nde yeni bir ofis açmaya hazırlanıyor; hedef, teknoloji tabanlı firmaların dünya sahnesine taşınmasını hızlandırmak.

Plug and Play ile stratejik iş birliği

Ofisin, dünyanın önde gelen inovasyon platformlarından Plug and Play Tech Center bünyesinde kurulması için yürütülen çalışmalar resmiyet kazandı. İmzalanan sözleşmeler ve başlatılan operasyonel planlamalar, Antalya Teknokent'in Plug and Play ağına doğrudan erişimini güvence altına alıyor.

Silikon Vadisi görüşmeleri ve katılımcılar

Ofisin açılış süreci kapsamında yapılan görüşmelere; Akdeniz Üniversitesi Rektörü ve Antalya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, Prof. Dr. Ömer Özkan, Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz ile Plug and Play yetkilileri katıldı. Toplantıda ofisin kuruluş süreci, işleyiş modeli ve sürdürülebilir uluslararası çalışma mekanizması ele alındı.

Küresel pazara açılım ve yararlar

Plug and Play çatısı altındaki ofis, Antalya Teknokent firmalarının uluslararası hızlandırma programlarına, yatırımcı ağlarına ve mentorluk mekanizmalarına erişimini güçlendirecek. Bu yapı sayesinde girişimlerin uluslararası pazarlara açılma süreci hızlanacak; yatırım görüşmeleri, etkinlik görünürlüğü ve doğru paydaş eşleşmeleri artacak.

Stratejik köprü ve rekabet avantajı

Yeni ofis, yalnızca temsil noktasından öte, uluslararasılaşmayı hızlandıran ve yatırım süreçlerini güçlendiren bir stratejik köprü olacak. Ofis, girişimlerin yatırım sunumlarını güçlendirmesine, stratejik ortaklıklar kurmasına ve kurumsal ölçeklenme aşamasında gerekli ağlara daha hızlı bağlanmasına katkı sağlayacak.

Görünürlük ve mentorluk fırsatları

Antalya Teknokent, Silikon Vadisi ofisi aracılığıyla özellikle Ar-Ge temelli projelerin uluslararası görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor. Ofisin uluslararası etkinlikler, toplantılar ve girişim-yatırımcı eşleştirmeleri ile firmalara ivme kazandırması, mentorluk ağlarına daha etkin katılım ve know-how erişimi sağlaması bekleniyor.

Sonuç olarak, Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'in Silikon Vadisi hamlesi, yerli girişimlerin küresel rekabet gücünü artırmayı ve uluslararası yatırım ile iş birliklerine daha hızlı erişim sağlamayı hedefleyen stratejik bir adım olarak öne çıkıyor.

