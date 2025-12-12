DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,14 0,04%
ALTIN
5.930,98 -1,35%
BITCOIN
3.859.246,89 1,25%

Babaeski’de Çiftçilere TARSİM ve Tarımsal Destek Eğitimi

Babaeski’de düzenlenen toplantılarda çiftçilere TARSİM, tarımsal destekler, şap hastalığı ve planlı üretim modeli hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 17:41
Babaeski’de Çiftçilere TARSİM ve Tarımsal Destek Eğitimi

Babaeski’de çiftçilere eğitim toplantıları düzenlendi

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı belde ve köylerde, çiftçilerin güncel gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi amacıyla eğitim toplantıları gerçekleştirildi. Toplantılar, üreticilerin sahadaki uygulamalara uyum sağlaması ve bilinçli üretimin artırılması hedefiyle düzenlendi.

Teknik ekipler TARSİM ve destekleri anlattı

Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, üreticilere yönelik TARSİM uygulamaları hakkında bilgilendirme yaptı. Toplantılarda ayrıca bakanlık tarafından sunulan tarımsal desteklemeler ve üretim süreçlerini etkileyen uygulamalar detaylı şekilde ele alındı.

Teknik ekipler, hayvancılıkta büyük öneme sahip şap hastalığı ile korunma yöntemleri hakkında bilgi vererek, tarım sigortalarının çerçevesini belirleyen TARSİM uygulamaları ve önümüzdeki dönem uygulanacak planlı üretim modeli konularında üreticileri bilgilendirdi.

Bilinçli üretime vurgu

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, tarımsal eğitimin sürekliliğine dikkat çekerek bilinçli üretimin hem üretici hem de ülke ekonomisi açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Karaca, düzenlenen toplantıların üreticilerin bilgi düzeyini yükseltmeyi ve uygulamada bütünlüğü sağlamayı amaçladığını belirtti.

KIRKLARELİ'NİN BABAESKİ İLÇESİNE BAĞLI BELDE VE KÖYLERDE, TARSİM HAKKINDA VE ÇİFTÇİNİN GÜNCEL...

KIRKLARELİ'NİN BABAESKİ İLÇESİNE BAĞLI BELDE VE KÖYLERDE, TARSİM HAKKINDA VE ÇİFTÇİNİN GÜNCEL GELİŞMELER HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMESİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA EĞİTİM TOPLANTILARI DÜZENLENDİ.

İLGİLİ HABERLER

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapay Zeka ile Kolon Kanseri Tanısı: Yerli Karar Destek Sistemi Geliştiriliyor
2
Didim MYO'da Yurtdışı Eğitim ve Kariyer Fırsatları Semineri
3
Düzce'de Kapsayıcı Sergi: Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu
4
Babaeski’de Çiftçilere TARSİM ve Tarımsal Destek Eğitimi
5
Alanya Üniversitesi'nde 'Sosyal Medya 101' Mini Eğitimi
6
Türkiye 6. Sırada: Yaklaşık 350 Bin Uluslararası Öğrenci
7
Eskişehir'de 'Haberimiz Olsun Projesi' Toplantısı: Okulların Sosyal Sorumluluk Paylaşımları

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?