Babaeski’de Çiftçilere TARSİM ve Tarımsal Destek Eğitimi

Babaeski’de çiftçilere eğitim toplantıları düzenlendi

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı belde ve köylerde, çiftçilerin güncel gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi amacıyla eğitim toplantıları gerçekleştirildi. Toplantılar, üreticilerin sahadaki uygulamalara uyum sağlaması ve bilinçli üretimin artırılması hedefiyle düzenlendi.

Teknik ekipler TARSİM ve destekleri anlattı

Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, üreticilere yönelik TARSİM uygulamaları hakkında bilgilendirme yaptı. Toplantılarda ayrıca bakanlık tarafından sunulan tarımsal desteklemeler ve üretim süreçlerini etkileyen uygulamalar detaylı şekilde ele alındı.

Teknik ekipler, hayvancılıkta büyük öneme sahip şap hastalığı ile korunma yöntemleri hakkında bilgi vererek, tarım sigortalarının çerçevesini belirleyen TARSİM uygulamaları ve önümüzdeki dönem uygulanacak planlı üretim modeli konularında üreticileri bilgilendirdi.

Bilinçli üretime vurgu

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, tarımsal eğitimin sürekliliğine dikkat çekerek bilinçli üretimin hem üretici hem de ülke ekonomisi açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Karaca, düzenlenen toplantıların üreticilerin bilgi düzeyini yükseltmeyi ve uygulamada bütünlüğü sağlamayı amaçladığını belirtti.

